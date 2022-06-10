دهنة واحدة قبل النوم من مغلي القرنفل تطول الشعر للركب في أسبوع تكثيف وإنبات الفراغات ووقف التساقط

نجد للعوامل البيئية المختلفة من الشمس والاتربة يتعرض الكثير من السيدات والفتيات لتقصف الشعر وهيشانه إلى جانب استخدام الشامبوهات المضرة للشعر والزيوت واستخدام المكواة والسيشوار مما أدى إلى تساقط الشعر وذلك جعل الكثير من السيدات والفتيات يبحثن عن المركبات أو الوصفات الطبيعية التي نستطيع من خلالها تطويل الشعر وتكثيفه وقد وجدنا عشبة القرنفل حيث يكون للقرنفل فاعلية كبيرة في تكثيف الشعر وإنبات الفراغات الموجودة في الشعر، تنشيط الدورة الدموية الموجودة في الشعر، التخلص من القشرة المصاحبة للشعر لذلك سوف نوضح وصفات القرنفل الخاصة بالشعر من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة القرنفل لأنبات الفراغات

يكون للقرنفل الكثير من الفوائد فهو يساعد على تنظيف الرئة ومعالجة الكحة والتخلص من الربو ولم يقتصر في فوائده على ذلك الأمر بل له فوائد عديدة للشعر حيث يساعد على إنبات فراغات الشعر، وتتكون وصفة القرنفل من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية..

قرنفل .

ماء.

زيت خروع.

زيت زيتون.

طريقة تحضير وصفة القرنفل لأنبات الشعر

نجد أن هذه الوصفة عندما نقوم بتحضيرها سوف نجدها تحتاج إلى خطوات بسيطة كي يتم تحضيرها بنجاح وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به الماء والقرنفل ونضعه على النار ونتركه يغلي.

ثم نقوم برفعه من على النار ووضعه في بخاخ ونضع عليه زيت الخروع والزيتون.

ثم نقوم برج الزجاجة جيدا ونرش منها صباحاومساءا على الشعر.

سوف نلاحظ إنبات الشعر والتخلص من من الفراغات الموجودة في الشعر.

تساعد تلك الوصفة على تطويل الشعر في وقت قياسى.

وصفة القرنفل لتنعيم الشعر

يمكن أن يستخدم القرنفل في تنعيم الشعر ومعالجة عيشان الشعر وتجعده وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

قرنفل مطحون.

ماء.

خميرة بيرة.

زيت زيتون.

زيت سمسم.

طريقة التخضير: