نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة صاروخية لتقشير وتبييض اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت في ربع ساعة ستنبهرين بالفرق بشرة ناعمة كالاطفال في المقال التالي
تتعرض اليدين والقدمين لكثير من الاسمرار والتشققات والجفاف وذلك بسبب تعرضها لعوامل الجو السيئة من شمس واتربة إلى جانب الأعمال المنزلية الشاقة التي تقوم بها ربة المنزل، لذلك نجد أن هناك عدد كبير من السيدات والفتيات قاموا بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعدهم في التخلص من ذلك الاسمرار والجفاف لنجد وصفة فعالة صاروخية تقوم بتبييض اليدين والرجلين في ربع ساعة فقط وتتكون من مكونات طبيعية سهلة ومتوفرة في كل منزل، لذلك سوف نوضح لكم المكونات اللازمة لهذه الوصفة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة تبييض اليدين والقدمين
نجد أن هذه الوصفة تتكون من مواد متوفرة في كل منزل وسهلة وبسيطة، ويمكن إحضار ما نريده من مكونات من عند العطار وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..
- شبة مطحون.
- نشا.
- شاي أخضر.
- ماء ورد.
- زيت زيتون.
- زيت جوز الهند.
طريقة تحضير وصفة اليدين والقدمين
نجد أن هذه الوصفة عندما نقوم بتحضيرها تحتاج إلى خطوات سهلة وبسيطة كي يتم تحضيرها بنجاح وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به النشا، الشبة، والشاي الأخضر ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع ماء الورد عليهم ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ويتكون لدينا خليط كريمي.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع زيت الزيتون، زيت جوز الهند عليهم ونقلبهم جيدا حتى نخلطهم.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على اليدين والقدمين ونتركه حتى يجف تماما ثم نقوم بفركه جيدا.
- سوف نلاحظ أنه أصبح يدين وقدمين ناصعين البياض.
- من أول استخدام لهذه الوصفة سوف نحصل على بياض كالثلج نعومة مثل بشرة الأطفال.
- عند استخدام هذه الوصفة لا نستطيع أن نستغني عنه أبدا، ويجب على الجميع عملها مرتين اسبوعيا للحفاظ على نعومة القدمين واليدين.
- يجب استخدام مرطبات لليدين والقدمين بشكل يومي للمحافظة عليهم من الجفاف والخشونة والتشققات.
- تلك الوصفة تكون مكوناتها بسيطة ولا تكلفنا الكثير من المصاريف الغالية فهي في متناول الجمي
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