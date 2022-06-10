وصفة صاروخية لتقشير وتبييض اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت في ربع ساعة ستنبهرين بالفرق بشرة ناعمة كالاطفال

تتعرض اليدين والقدمين لكثير من الاسمرار والتشققات والجفاف وذلك بسبب تعرضها لعوامل الجو السيئة من شمس واتربة إلى جانب الأعمال المنزلية الشاقة التي تقوم بها ربة المنزل، لذلك نجد أن هناك عدد كبير من السيدات والفتيات قاموا بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعدهم في التخلص من ذلك الاسمرار والجفاف لنجد وصفة فعالة صاروخية تقوم بتبييض اليدين والرجلين في ربع ساعة فقط وتتكون من مكونات طبيعية سهلة ومتوفرة في كل منزل، لذلك سوف نوضح لكم المكونات اللازمة لهذه الوصفة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة تبييض اليدين والقدمين

نجد أن هذه الوصفة تتكون من مواد متوفرة في كل منزل وسهلة وبسيطة، ويمكن إحضار ما نريده من مكونات من عند العطار وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

شبة مطحون.

نشا.

شاي أخضر.

ماء ورد.

زيت زيتون.

زيت جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة اليدين والقدمين

نجد أن هذه الوصفة عندما نقوم بتحضيرها تحتاج إلى خطوات سهلة وبسيطة كي يتم تحضيرها بنجاح وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..