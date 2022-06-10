طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بدون زبدة أو بيض مقرمش ولذيذ ر طعم روعة

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عمر شويل - جدة بسكويت العشر دقائق بدون زبدة أو بيض، هناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون تناول المقبلات الخفيفة في وجبة الإفطار والعشاء و بالأخص الأطفال لا يفضلون الوجبات الدسمة ولذلك يطلبون بتحضير الأشياء الخفيفة، ومن هنا تحرص الأمهات على تحضير المعجنات والبسكويت في المنزل لكى يصبح متوفر لتناوله أفراد أسرتها، وأصبح هناك الكثير من الوصفات والطرق لتحضير البسكويت المقرمش من أشهر الطرق التي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي هو بسكويت العشر دقائق وهناك أكثر من نكهة يمكنك أضافتها على البسكويت جوز الهند المبشورة أو الفانيليا أو بشر البرتقال أو الكاكاو كل هذه نكهات يمكنك أضافتها على بسكويت العشر دقائق وسنقدم لكم طريقة تحضيره من المنزل بمكونات بسيطة جدًا بدون بيض أو زبدة.

مكونات بسكويت العشر دقائق

من أشهر الوصفات التي ظهرت حديثاً على وسائل التواصل الاجتماعي هي عجينة العشر دقائق وأصبح هناك الكثيرين الذين قاموا بتخضير هذه العجينة، وبعد ذلك ظهرت وصفة بسكويت العشر دقائق وتعد هذه الطريقة لتحضير البسكويت من أسهل وأبسط وأسرع الطرق لتحضير البسكويت، وحرصنا أيضا على تقديم الطريقة بشكل خفيف بدون إضافة بيض، وستحصلين على بسكويت مقرمش ولذيذ، المكونات هي:

نصف كوب سكر.

ربع كوب زيت.

نصف كوب مبشور جوز الهند ( اختياري).

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة بيكنج بود.

2 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق

دائما تريد الأمهات عن تحضر مقبلات سريعة و خفيفة لابنائها وأفراد أسرتها، ولأن البسكويت من أكثر الأشياء المحببة عند الجميع وتحرص الأمهات على تحضيره في المنزل بشكل دائم، ولذلك تبحث الأمهات عن وصفات سهلة و سريعة لتحضير البسكويت، ويعد بسكويت العشر دقائق من أسرع وأسهل الطرق التي يستطيع الجميع تحضيره بكل سهولة وبمكونات اقتصادية، الطريقة هي:

في البداية نأتي بكوب الدقيق ونقوم بنخله ثم نقوم بنخل النشا لكى يصبح البسكويت هش.

نضيف على الدقيق والنشا والبيكنج بودر ونقلب هذه المكونات الجافة مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بوضع السكر والزيت في وعاء كبير ونأتي بالمضرب الكهربائي ونقوم بخفق الزيت مع السكر حتى يذوبا.

نضيف الفانيليا والخل ونقوم بضربهم مع المكونات جيدًا حتى يمتزجا.

بعد ذلك نقوم بوضع جوز الهند وهذا اختياري يمكنك إضافة 2 ملعقة من الكاكاو إذا كنت تريدين أن تحضير بسكويت العشر دقائق الشكولاتة.

نقلب جوز الهند مع الخليط حتى تتجانس تماماً مع الخليط.

بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق ونقلبه باليدين مع خليط الزيت حتى يمتزجا المكونات ويتشكل لديك عجينة طرية مثل عجينة البيتي فور.

لا تقومي بعجن بسكويت العشر دقائق فقط نقلب حتي يمتزج المكونات.

بعد ذلك نرش القليل من الدقيق على سطح الرخامة ونقوم بفردها حتى تحصلي على سم 1 سم ونقوم بتشكيل العجينة بالقطاعة المفضلة لديك أو باحافة الكوب كما تفضلين، ويمكنك عمل أشكال على البسكويت بالشوكة.

ثم نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها ثم نقوم برص قطع بسكويت العشر دقائق ونحرص على ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.

تدخل الصينية في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق حتى يتم تسوية البسكويت.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نخرجه من الصينية لكى يتكسر.

قم تزين بصوص الشوكولاتة ويقدم للطعام بالصحة والهنا.

تعليمات لنجاح بسكويت العشر دقائق

لكي تحصلين على بسكويت مقرمش و هش وخفيف في عشر دقائق لابد من مراعاة بعض الأشياء وهي:

احرصي على أن تكون كافة المكونات بدرجة حرارة الغرفة لكى تحصلين على النتيجة المطلوبة.

قومي باستخدام معيار واحد في كافة المكونات وهذا لكى تحصلين على عجينة البسكويت الصحيحة.

تعليمات لنجاح تحضير بسكويت العشر دقائق

تعد هذه الطريقة من أسهل وأسرع الوصفات التي يمكنك الاعتماد عليها في تحضير البسكويت، وسنقدم لكم بعض أسرار نجاح البسكويت وهى: