بكريم بانثينول غيري شعرك 180 درجة هيحول شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير في ساعتين

فرد الشعر بكريم بانثينول، تسعى السيدات إلى الحصول على شعر ناعم ومفرود دون الحاجة إلى استخدام كريمات فرد أو مواد كيمائية كالكيراتين والبروتين أو حتى تعريض الشعر للحرارة بشكل مستمر، حيث أثبتت الدراسات أن الوسائل التقليدية المذكورة لفرد الشعر تسبب تلفه وتدميره بشكل أسرع، بل تعمل بعضها على تنشيط الخلايا السرطانية مما يسبب الإصابة بالأورام، لذلك ظهرت العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم لفرد الشعر المجعد والخشن باستخدام كريم البانثينول، حيث يعد الكريم كيراتين طبيعي للشعر، يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تغذية الشعر، وحمايته من التقصف والجفاف.

فرد الشعر بكريم بانثينول

المكونات

ملعقتين كبيرتين من كريم البانثينول.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين صغيرتين من زيت اللوز.

طريقة التحضير

قومي بخلط جميع المكونات معاً في إناء مناسب الحجم، حتى يصبحوا خليط متماسك القوام.

افردي الماسك على كامل أجزاء الشعر، واتركيه لمدة 60 دقيقة، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر، واغسليه بالشامبو والبلسم لترطيب الشعر.

يمكنك تكرار الوصفة مرة واحدة أو اثنتين في الأسبوع، وستلاحظين أن شعرك أصبح مفروداً وناعماً خلال شهر واحد.

طريقة فرد الشعر بكريم بانثينول

أنبوبة كاملة من كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير

في وعاء كبير، ضعي كل المكونات معاً، واخلطيهم جيداً حتى تصبح الماسك متجانس القوام.

وزعي الخليط على شعرك بالتساوي، ولكن احذري أن يصل الخليط إلى جذور شعرك زأطرافه، ثم غطي شعرك بأي بونيه أو غطاء بلاستيكي.

اتركي الماسك مفروداً على شعرك لمدة ساعة أو ساعتين حتى يجف شعرك.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب، ثم ضعي البلسم أو حمام الكريم لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي شعرك بالماء فقط.

ضعي السيروم أو كريم التصفيف على شعرك وابدئي بتمشيطه بلطف حتى تفكي التشابك.

فوائد كريم بانثينول للشعر

كما تتمثل فوائد كريم البانثينول في تكوين طبقة عازلة على الشعر تحميه من الأتربة والغبار وأي عوامل خارجية من شأنها تدمير الشعر، إلى جانب فعاليته في إزالة الخلايا الميتة، وتجديد الخلايا الموجودة في فروة الرأس.