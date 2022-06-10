ماسك الفحم للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح

ماسك الفحم للوجه، تحتاج بشرة الوجه والجسم إلى ماسكات دائمة لتنظيفها من أي أتربة أو أماكن داكنة، حيث تكون الأماكن المعرضة للهواء مثل الوجه واليدين وكذلك الأماكن الحساسة الأكثر غمقان عن باقي مناطق الجسم، وهذا الأمر يزعج الفتيات، ويبحثن عن ماسكات فعالة تساعد على إعادة تفتيح البشرة وتوحيد لونها مثل باقي لون بشرة الجسم، ويفضلن استخدام الماسكات الطبيعية المناسبة والغير مكلفة، كما يقضي على علامات الشيخوخة المبكرة وتصبغات البشرة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل ماسك الفحم في المنزل.

مكونات تحضير ماسك الفحم لتبيض البشرة

تفضل الفتيات استخدام عالم التجميل والعناية المستمرة بالبشرة، ويعتبر ماسك الفحم من أكثر الماسكات المشهورة في عالم التجميل بالبشرة، حيث يقضي على البكتيريا التي تسبب قتل خلايا البشرة وظهور التجاعيد، كما يساعد على تطهير البشرة وتحسين صحتها لإفراز خلايا جديدة، والتخلص من الرؤوس السوداء وحب الشباب المزعج، ويمكنك تحضيره في المنزل من خلال توفير المكونات التالية.

ملعقة من مسحوق الفحم صغيرة.

قطرات من زيت شجرة الشاي.

كمية بسيطة من الماء.

طريقة تحضير ماسك الفحم لتبيض البشرة

يساعد زيت شجرة الشاي تحسين صحة الجلد وتهدئة التهابات البشرة، وتحسين جمالها وبياضها ونضارتها، فهو من المكونات الطبيعية الغنية بعناصر تعزز من صحة البشرة، كما يساعد الفحم على إزالة خلايا الجلد الميت، ونمو خلايا جديدة خالية من أي رؤوس سوداء أو أتربة، ويمكن عمل ماسك الفحم من خلال إتباع الخطوات التالية.

يتم خلط الفحم وزيت شجرة الشاي وكمية من الماء حتى يصبح القوام كريمي.

نوزع الخليط على البشرة بعد تنظيفها.

نترك ماسك الفحم على البشرة لمدة نصف ساعة.

بعدها يتم غسل بقايا الماسك بالماء الفاتر.

يكرر ماسك الفحم مرتين في الأسبوع.

وصفة الفحم وماء الورد لتبيض البشرة

ملعقة من الفحم.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير