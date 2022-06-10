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تبحث معظم الفتيات والسيدات عن طرق طبيعية وآمنة لعمل روج الشفايف بمختلف الألوان والدرجات، إذ أن أحمر الشفاه يضفي جمالاً وجاذبية للمرأة تكبسها الثقة بنفسها أمام الآخرين. مكونات تحضير روج الشفايف الطبيعي ماعقو من النشا.

ملعقة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة واحدة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز أو الزيتون البكر.

لون من ألوان الطعام (حسب الدرجة التي ترغبين بها). طريقة التحضير قومي بتسخين زيت اللوز، وزبدة الشيا، وشمع العسل في وعاء إما بوضعه في حمام مائي، أو في الميكروويف لبضع دقائق.

ضعي المكونات السابقة في وعاء، ثم أضيفي إليهم بعض قطرات من لون الطعام (حسب الدرجة التي تفضلينها)، وامزجيهم جيداً.

انتظري حتى يبرد الخليط تماماً، ثم قومي بإضافة النشا، وقلبيه جيداً حتى يذوب تماماً.

قومي بسكب الخليط في أوعية بلاستيكية، وبذلك يصبح روج الشفايف جاهزاً للاستخدام. طريقة تحضير روج الشفايف بألوان الشمع المكونات قلم شمع.

ربع معلقة من زيت الزيتون.

نصف معلقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير قومي بوضع زيت جوز الهند البكر وزيت الزيتون في حمام مائي.

أزيلي الورقة عن قلم التلوين الشمعي (باللون الذي تختاريه)، ثم قطعيه إلى قطع صغيرة، وأضيفها إلى خليط زيت جوز الهند وزيت الزيتون.

اتركي المكونات على الحمام المائي لبضع دقائق حتى يذوبوا تماماً، ويتكون خليط متماسك القوام.

اسكبي الخليط في عبوات زجاجية أو بلاستيكية مناسبة الحجم، وضعيها في الثلاجة لمدة ثلث ساعة، حتى يتصلب الخليط.

وبذلك يصبح الروج جاهزاً للاستخدام. طريقة أخري لعمل روج الشفايف الطبيعي الثابت ملعقتين كبيرتين من الجيلاتين أو التوت.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الأصلي. طريقة التحضير قومي بتسخين زيت الزيتون في الميكروويف لبضع دقائق.

أضيفي مقدار الجلاتين أو توت العليق إلى الزيت، وقلبيه جيداً حتى يذوب تماماً.

ثم قومي بإعادة تسخين الخليط الناتج، حتى يصبح لونه واضحاً.

قومي بإضافة شمع العسل (بعد إذابته)، وعدة قطرات من عصير الليمون إلى الخليط، وقلبي المكونات جيداً، حتى تحصلي على قوام متماسك. عمر شويل - جدة تمتعي بشفايف وردية.. بملعقة نشا حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100% - ثقفني

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