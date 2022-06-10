نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال احصلي علي يدين في غاية النعومة بدون جفاف أو تجاعيد أو تشققات في المقال التالي
اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم، دائما نجد أن لون بشرة اليدين والرجلين مختلفة عن لون الجسم، لأنهم من الأماكن التى تكون معرضة لعوامل الهواء الخارجية، لذلك نجد الفتيات يبحثن عن وصفات تساعد على تفتيح لون بشرة اليدين والقدمين، حيث يصبح منظرهم الخارجي غير لائق عند الخروج من المنزل وتناول الطعام، كما يصبح شكل القدمين غير ملائم عند خلع الأحذية، ويسبب هذا الأمر ضيق شديد للفتيات، ويحاولن غسل اليدين والقدمين بالماء وتنظيفهم ولكن لا تتم عملية التفتيح بسهولة، ويحتاجن إلى وصفات قوية لإعادة لونهم الطبيعي، لذا سوف نستعرض لكم أفضل الوصفات الممتازة التي تساعد على تفتيح لون بشرة اليدين والرجلين.
مكونات تحضير كريم لتبيض اليدين والجسم
تراكم الفطريات على القدمين نتيجة ارتداء الأحذية لفترة طويلة بسبب غمقان لون بشرة الرجلين، كما أن حمل مختلف الأشياء وتناول الطعام دون غسل اليدين يسبب غمقان بشرة اليدين، وتكون بنفس لون بشرة الجسم، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.
المكونات
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- 1 ملعقة من الملح.
طريقة التحضير
يساعد زيت الزيتون بفضل الفيتامينات التي يحتوي عليها في تفتيح لون بشرة الجسم، كما يساعد عصير الليمون على إزالة خلايا الجلد الميت، ونمو خلايا جديدة بيضاء، ويقتل الملح أي بكتيريا أو تجاعيد متراكمة على البشرة، لذا يمكن استخدام هذه الوصفة في تبيض اليدين والرجلين من خلال إتباع الخطوات التالية.
- نخلط زيت الزيتون وعصير الليمون والملح في وعاء.
- استخدمي قطنة بيضاء و نبللها بالخليط ونوزعها على بشرة اليدين والرجلين.
- نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.
- يتم غسل البشرة وتنظيفها من بقايا الخليط.
- نكرر استخدام هذا الغسول بشكل يومي حتى نصل إلى درجة التفتيح المطلوبة.
وصفة الليمون وماء الورد لتفتيح اليدين والجسم
- ملعقة من ماء الورد.
- 1 ملعقة من عصير الليمون.
- قطنة بيضاء.
طريقة التحضير
- أولاً نخلط ماء الورد وعصير الليمون.
- نبلل القطنة البيضاء بالخليط و نمررها على بشرة اليدين والرجلين.
- نفرك البشرة ونترك الخليط عليها لمدة ربع ساعة.
- ثم بعد ذلك ننظف البشرة بالماء.
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