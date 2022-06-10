وداعاً لفشل البسبوسة بالمقادير المظبوطة 100% مستحيل تبوظ منك تاني

وداعاً لفشل البسبوسة بعد الحصول على أسرار أكبر محلات الحلواني في إعدادها، حيث تعد من أشهر وصفات الحلويات في مصر وتنال إعجاب الكثيرون من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويمكن إعدادها بأكثر من طريقة سواء سادة أو محشية بالمكسرات أو محشية بالقشطة أو بجوز الهند.

وداعاً لفشل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة المرملة مثل محلات الحلواني، لابد من تحضير المكونات التالية قبل البدء في إعداد الوصفة:

نصف كيلو من سميد البسبوسة.

1 كوب من اللبن.

1 كوب من السكر الأبيض.

½ كوب من الزبدة اللينة.

كوب واحد من الحليب.

4 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة عمل البسبوسة مثل الحلواني بالبيت

ستقولي وداعاً لفشل البسبوسة بمجرد اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

في إناء عميق يتم وضع كلاً من السكر واللبن وجوز الهند المبشور والزبدة اللينة والعسل الأبيض ويتم التقليب جيداً.

يتم إضافة السميد إلى الخليط السابق مع التقليب الجيد للمكونات حتى تمتزج جيداً.

نحضر صينية مقاس وسط ويتم دهنها بواسطة مادة دهنية، ثم يتم سكب الخليط بداخلها.

تجهيز الفرن على درجة حرارة متوسطة.

يتم إدخال الصينية إلى الفرن وعندما تنضج تماماً يتم تشغيل الشواية من الأعلى حتى يأخذ وجه الصينية لون بني فاتح.

فور خروجها يتم سقيها بواسطة شربات ثقيل نتعرف على طريقة عمله خلال الفقرة القادمة.

طريقة عمل شربات البسبوسة

مكونات الشربات

كوبان من الماء.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة سمن بلدي.

طريقة عمل الشربات

يتم مزج كلاً من الماء والسكر معاً عالبارد ثم يتم وضعه في إناء على الماء.

بمجرد غليان الخليط السابق نقوم بإضافة عصير الليمون.

ثم يتم إضافة ملعقة السمن البلدي والفانيليا حيث يضيفان نكهة للوصفة مثل محلات الحلواني تماماً

يتم ترك الشربات عدة دقائق على النار ثم نرفعه ونسكبه على البسبوسة.

وداعاً لفشل البسبوسة فهي من الأصناف التي تقدم في العديد من المناسبات وأعياد الميلاد وبمجرد تناولها تحقق السعادة، واليوم من خلال مقالنا تعرفنا على المقادير المضبوطة لضمان نجاح الوصفة وجعلها مرملة.