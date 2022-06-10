أحلي فطائر مقلية بالجبنة علي أصولها الشهية والصحية وأضمن من المطاعم

الفطائر المقلية بالجبنة من أحلي وأطعم أنواع المعجنات المنتشرة والمعروفة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي والذي يقبل على تناوله جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال، والذين يحبون تناولها ويقبلون عليها بشكل كبير، وهي من أحلي الوجبات السريعة والتي يتم تناولها في جميع أوقات اليوم، حيث تعتبر الفطائر بالجبنة من أحلي الوجبات التي يتم تناولها في وجبة الإفطار، والذي يفضل تناولها بجانب البطاطس المقلية والعديد من المقبلات والسلطات المتنوعة، كما أن هناك الكثير من الأفراد الذين يحبون تناولها بشكل أساسي في وجبة الغداء بجانب المشويات أو بجانب الوجبات الرئيسية في وجبة الغداء، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وأفضل من المطاعم الكبري لعمل ألذ واشهي فطائر مقلية بالجبنة.

طريقة عمل الفطائر المقلية بالجبنة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم فطائر مقلية بالجبنة اللذيذة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان عملها بأفضل الطرق الصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمل طريقتنا المميزة في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة المكونات الطبيعية المضافة إلى طريقة عملها.

المكونات

ستة اكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

معلقتين كبيرتين من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ربع كوب من زيت الذرة.

كوبان من الماء الدافئ.

كمية من أنواع مختلفة من الجبن.

زيتون اسود واخضر.

فلفل اخضر.

طريقة التحضير