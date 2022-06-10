أحلي من الجاهز.. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالزبدة هش ومقرمش بمقادير إقتصادية 100%

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق الهش المقرمشو،يأتي علينا أوقات ونريد تحضير أي بسكويت سريع لكي نسعد أطفالنا به، ولا يوجد غير بسكويت العشر دقائق الهش المقرمش، ولكن للأسف الشديد يوجد معظم الأمهات لا تعرف طريقة تحضير البسكويت في المنزل، ولكن نحن جئنا إليكم بهذا المقال لكي نوضح لكم مكونات وطريقة تحضير البسكويت، مع العلم أن مكوناته صحية ومفيدة لجميع الأعمار سواء الأطفال والكبار، وبعد تناول وتجربة البسكويت لن تتوقفي عن تحضيره مرة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير بسكويت العشر دقائق الهش المقرمش

بسكويت العشر دقائق من أبسط أنواع المعجنات التي تستطيع أي ربة منزل تحضيرها، وتوجد بعض الأوقات نريد تناول كوب من الشاي مع واحدة من البسكويت في الصباح الباكر قبل الذهاب إلى العمل، وإذا قمنا بشراء البسكويت سوف يتكلف هذا الأمر الكثير من المال، ونحن سوف الآن نقدم لكم مكونات تحضير البسكويت العشر دقائق:

كيلو من الدقيق المخصص لتحضير المعجنات.

عدد 6 بيضة.

كوب وربع من السمن البلدي أو الهولاندي على حسب الرغبة.

كوبين من اللبن أو حسب احتياج العجين.

كوبين من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقتين من البيكنج بودر.

القليل من الملح.

عصير ليمون، ربع كوب صغير.

نصف كوب من عصير البرتقال.

زبدة

طريقة تحضير البسكويت العشر دقائق الهش في المنزل

لو نظرنا إلى المكونات نجدها أن كلها مفيدة للجسم لأنها تحتوي على نسبة بروتين عالية، ونحن سوف نقدم لكم خطوات التحضير:

يتم وضع البيض مع الفانيليا والسكر، ويتم الخفق حتى يصبح سائل.

نضع باقي المكونات بالتدريج، ويتم التقليب.

في النهاية يجب وضع الدقيق، ولكن يجب نخلة قبل وضعه على الخليط، ويتم وضعه بالتدريج.

يتم ترك العجين لمدة عشرة دقائق.

يجب تشكيل العجين بالقمع العادي.

يجب إحضار صينية ويتم رص البسكويت عليها.

يتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

يجب تركه حتى يتغير لون البسكويت.

يتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة. يجب تركه حتى يتغير لون البسكويت. يجب عدم تحريك أصابع البسكويت حتى تبرد تماماً.