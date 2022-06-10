نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشعر حيوي وناعم.. خلطات لعلاج تقصف الشعر الشديد وودعي البروتين وكريمات الفرد وانسي التشابك والهيشان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الفتيات عن خلطات لعلاج تقصف الشعر الشديد الناتج عن تجفيف وتصفيف الشعر بالحرارة، وعدم ترطيب الشعر بالقدر الكافي له، وعدم حصوله على التغذية التي التي يحتاجها التي تمنعه من التقصف، واستخدام المستحضرات التي تحتوي على المواد الكيميائية تزيد من نسبة التقصف لذلك يفضل استخدام المواد الطبيعية.

خلطات لعلاج تقصف الشعر الشديد

يوجد بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على علاج الشعر من التقصف والتي يمكن استخدامها بدون أي قلق ويتم استخدامها كالآتي:

زيت جوز الهند

يعمل زيت جوز الهند على ترطيب الشعر بشكل كبير وتغذيته أيضًا لذلك يمنع التقصف ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

3 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التطبيق

يتم وضع زيت جوز الهند في حمام مائي لكي يتحول إلى حالة سائلة.

ويتم غسل الشعر جيدًا وتجفيفه، لكن يفضل أن لا يتم تجفيفه بشكل كلي وأن يكون رطبًا قليلًا.

يتم وضع زيت جوز الهند على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يتم وضع غطاء الشعر البلاستيكي على الشعر لكي يمتص الزيت بشكل جيد.

يترك الزيت على الشعر لمدة ساعتين، وبعدها يغسل بالماء الفاتر.

للحصول على أفضل النتائج يتم استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

خلطة صفار البيض والأفوكادو

يعمل هذا الخليط على إعطاء الشعر التغذية التي يحتاجها ويمنعه من التقصف ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات

صفار بيضة واحدة.

نصف كوب من الأفوكادو.

ملعقة كبيرة واحدة من الزبدة.

طريقة التطبيق

يتم هرس الأفوكادو جيدًا وبعدها يتم إضافة باقي المكونات إليه.

يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها حتى يصبح الخليط متجانس.

ويتم غسل الشعر جيدًا قبل استخدام الخليط ويتم وضع الخليط عليه وهو رطب قليلًا.

يوضع الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

يشطف الشعر بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

يتم استخدام هذه الوصفة مرتين في الشهر للحصول على النتائج المطلوبة.

في نهاية مقال خلطات لعلاج تقصف الشعر الشديد ذكرنا بعض الوصفات التي تعمل على ترطيب الشعر وإعطائه التغذية التي يحتاجها، والتي لا بد من الاستمرار على استخدامها بدون أي قلق لأنها تحتوي على مواد طبيعية لا تسبب أي ضرر للشعر.