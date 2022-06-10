لفنجان مظبوط.. طريقة عمل القهوة مثل الكافيهات بوش سميك لعشاق القهوة

تعتبر القهوة من المشروبات التي لا يمكن لبعض الأشخاص الاستغناء عنها فالبعض يتناولها ساخنة، والبعض الآخر يتناولها باردة، إلا أن القهوة الساخنة هي المفضلة لدى الكثيرين لذلك يقوم البعض بالذهاب إلى الكافيهات لتناولها، ولكن يمكنك عملها في المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل القهوة مثل الكافيهات لتقوموا بتناولها دون الخروج من المنزل.

طريقة عمل القهوة مثل الكافيهات

بإمكانك تقديم فنجان من القهوة الساخنة لضيوفك بنفس الطعم الرائع الذي تتذوقيه في الكافيهات، وذلك من خلال الطريقة التي نعرضها لك فيما يلي:

المكونات

سكر حسب الرغبة.

كنكة ضيقة.

كمية مناسبة من الماء الفاتر.

ملعقة ونصف مملوءة بالقهوة.

طريقة عمل القهوة بوش

في البداية علينا إخبارك أن حصولك على قهوة بنفس طعم قهوة الكافيهات بنفس الوش تحتاج إلى ماء بارد أو ماء مثلج حتى تنضج جيدًا.

قومي بوضع الماء في الفريزر أو في الثلاجة حتى تصبح باردة جدًا.

احضري الكنكة ويفضل أن تكون ضيقة مثل الموجودة في الكافيهات، كما أنه من الأفضل أن تكون مصنوعة من الاستانلس.

ضعي القهوة المطحونة في الكنكة.

أضيفي إليها السكر وقلبيهم جيدًا.

ضعي الماء البارد أو المثلج عليهم، ثم اشعلي النار واجعليها هادئة جدًا.

يمكنك إضافة اللبن المثلج بدلًا من الماء إذا كنت ترغبين في ذلك.

انتظري لمدة دقيقة، ثم قومي بتحريك القهوة وذوبي السكر جيدًا.

اتركي القهوة على النار الهادئة جدًا ولا تحركيها ثانيةً.

احضري الكوب أو الفنجان حسب المفضل لديك.

عندما تجدين أن القهوة بدأت في الفوران عليك برفعها من على النار، وسكب الوش فقط داخل الفنجان.

ضعي الكنكة مرة ثانية على النار الهادئة.

كرري ذلك وخذي الوجه وقومي بسكبه برفق في الفنجان.

الجزء المتبقي اتركيه على النار، وبعد أن يغلي ضعيه في الفنجان من الجانب وبرفق حتى لا يزول الوش.

قدمي فنجان القهوة مع قطعة من البيتي فور أو الشيكولاتة.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل القهوة مثل الكافيهات فقد عرضنا أفضل طريقة تجعلك تحصلين على فنجان من القهوة بوش سميك، كما قدمنا لك من خلال عرض الطريقة بعض الملاحظات التي تجعلك تحصلي على قهوة مثل التي تباع في الكافيهات بل وأفضل.