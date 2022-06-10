نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل خلطه سينابون صوص رهيب لطعم غني وطري ويذوب في الفم في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الآونة الأخيرة انتشرت مخبوزات لذيذة تباع في المخابز وعند محلات الحلواني تسمى بالسينابون، ونجد أن الغالبية العظمى من الأشخاص يفضلون تناولها، إلا أن بعض الأمهات تفضل عملها في المنزل للأطفال حتى تضمن جودة ونظافة الصنع، لذلك سوف نقوم بمساعدتك من أجل ذلك، ونقدم لك من خلال السطور القادمة افضل خلطة سينابون.

افضل خلطه سينابون

يعتبر السينابون من أفضل المخبوزات والذي يمكنك تناوله كوجبة إفطار بجانب كوب من الشاي، كما أنه يمكن تقديمه كتحلية، لذلك نقدم لك الخلطة الأصلية لعمله بكل سهولة.

صوص السينابون الأبيض

يعتبر هذا الصوص هو الصوص الأصلي للسينابون، ويمكنك عمله بالطريقة التالية:

المكونات

نصف كوب من أي نوع جبن كريمي ملح خفيف.

ربع كوب من الزبدة الصفراء.

كوب إلا ربع من السكر البودر.

كيس من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

طريقة التحضير

في البداية يلزم لتحضير هذا الصوص خلاط كهربائي.

ضعي الزبدة في الخلاط، ثم أضيفي إليها السكر.

قومي بتشغيل الخلاط، ثم قومي بوضع الجبن الكريمي واخفقي مرة أخرى.

أضيفي الفانيليا إليهم والملح واخلطي جيدًا.

يوضع هذا الخليط في الفريزر إلى أن ينضج السينابون.

يتم توزيع الصوص على وجه السينابون بعد خروجه من الفرن مباشرةً.

صوص السينابون بالقشدة

يمكنك عمل صوص السينابون بالقشدة بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الصفراء المذابة.

كوبان كبيران من السكر البودر.

ملعقتان كبيرتان من اللبن النيدو.

علبة كبيرة من القشدة.

طريقة التحضير

يوضع السكر في قدر على نار هادئة.

أضيفي إليه الزبدة وقلبي جيدًا.

قومي بسكب القشدة على المكونات وقلبي جيدًا.

ضعي اللبن النيدو عليهم، وقلبي حتى تجدي الخليط أصبح ثقيلًا.

بعد أن يصبح السينابون جاهزًا اسكبي الخليط السابق عليه، وقدميه مع كوب من اللبن الساخن.

كما يمكنك رش القليل من السكر على الوجه.

في نهاية الحديث عن افضل خلطة سينابون فقد قمنا بتقديم افضل خلطات لعمل الصوص، فقد قمنا بتقديم طريقة عمل الصوص الأبيض، كما عرضنا طريقة الصوص بالقشدة، وعليك الاختيار من بينهم ما يناسبك وما يفضله أطفالك.