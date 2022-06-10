بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والوز من الزفارة والريش بمكون خطير في منزلك هتبقي قشطة

الفراخ من أكثر السلع التي يتم شراؤها وإعدادها بشكل يومي على موائد الطعام، ولكن مشكلة التخلص من زفارة الفراخ والريش الصغير تواجه الكثير من ربات البيوت خاصة المقبلين على الزواج حديثة، حيث لابد من التخلص منها بشكل نهائي حتى يتم الاستمتاع بالطعام في الأخير، لذا بعد التجربة والبحث تم الحصول على عدة طرق لتنظيف الدجاج أثبتت جدارتها في التنظيف السريع والتخلص من الريش في أقل من دقيقة، لذا حرصنا على توضيحها خطوة بخطوة وبالتفصيل خلال مقالنا اليوم والمكونات اللازمة للتنظيف.

طرق التخلص من زفارة الفراخ والريش الصغير

في البداية وقبل البدء في عملية التنظيف لابد من تواجد ملح خشن فهو من أهم المكونات اللازمة في التنظيف، واتباع الخطوات التالية:

الريش من أكثر مسببات رائحة الزفارة فمجرد شراء الفراخ والتوجه إلى المنزل يتم شطفها جيداً بواسطة الماء الفاتر والتخلص من أثار الدماء.

يتم دعك كامل أجزاء الفخة بشكل جيد بواسطة الملح الخشن.

يتم وضع الفرخه في طبق غويط به ماء وعصر ليمون وبعضاً من الخل مع التقليب.

بعد ترك الفراخ منقوعه في خليط الخل والليمون يتم شطفها جيداً بالماء فقط.

تنظيف الفراخ بواسطة الدقيق

جميع أنواع الطيور سواء البط أو الأوز أو الفراح أو غيرها يتم تنظيفها بواسطة الدقيق، فهو مكون منزلي سحري يقضي على الزفارة في دقائق معدودة، باتباع الخطوات التالية:

يتم غسل الفراخ جيداً والتخلص من أثار الدماء.

يتم إحضار بعضاً من الدقيق ويتم فرك كامل الأجزاء من الداخل والخارج بشكل جيد.

يتم ترك الفرخة بالدقيق لعدة دقائق.

نقوم بشطفها بواسطة الماء الفاتر جيداً.

وفي حالة الرغبة يمكن نقعها في ماء وليمون وملح ولكنها بعد خطوة الدقيق أصبحت جاهزة للطهي.

نصائح يجب اتباعها عند تنظيف الفراخ

يفضل بمجرد شراء الفراخ القيام بغسلها كما هو موضح بالخطوات السابقة قبل أن يتم تفريزها.

الجزء الرفيع أخر جزء في جناح الدجاجة يجب قطعة والتخلص منه لأنه أحد مسببات رائحة الزفارة الغير مستحبة.

في حالة التفريز والرغبة في الطهي يتم غلي الماء مسبقا وإدخال الفراخ بها بمجرد الخروج من الفريزر.

من الممكن تحضير الفرخة السابق تفريزها للطهي من خلال إخراجها من الفريزر ووضعها في الرف أسفل الفريزر مباشرة قبل وقت الطهي بيوم.

يمكنك تنظيف البط والفراخ من الزفارة نهائيا والسواد باستخدام الطرق الحديثة من أهم هذه الطرق هي تنظيف البط والفراخ باستخدام الملح الخشن أو باستخدام الخل والملح يمكن الحقول الحصول على بط نظيف بدون اي زفارة أو سواد يمكن استخدام هذه الطريقة التي تساهم في جعل البط والفراخ بسهولة باستخدام هذه الطرق التي تجعل البط والفراخ خالي من اي زفارة أو سواد بسهولة بدون تعب