انسي الكونسيلر.. ماسك للهالات السوداء بالقهوة ستختفي للأبد بعد 5 أيام فقط بالسيروم العجيب

إن الهالات المتواجدة تحت العيون هي أولى الأشياء التي يعرف منها شكل الوجه المرهق، والهالات السوداء هي أكثر الأشياء المزعجة التي تواجه أغلب الفتيات ففي بعض الأحيان يكون سببها عوامل وراثية مما يجعل البعض يحاول التخلص منها باستخدام بعض المواد الطبيعية، لذلك نقدم لك ماسك للهالات السوداء بالقهوة من خلال موقعنا المتميز.

ماسك للهالات السوداء بالقهوة

تخلصي فورًا من شكل الهالات السوداء المزعجة بمكونات بسيطة، وذلك من خلال الطريقة التالية:

للتخلص من الهالات السوداء حول العينين في 5 أيام

المكونات

خمسة ملاعق كبيرة من البن المطحون أو القهوة سريعة الذوبان.

كوب إلا ربع من زيت الجوجوبا.

قطعة كبيرة من شمع العسل.

ثلاثة نقاط من فيتامين ه‍.

ماسك للهالات السوداء تحت العين

قومي بوضع مقلاة على نار هادئة وضعي بها قطعة شمع العسل، واستمري في التقليب باستخدام ملعقة خشبية حتى تذوب تمامًا.

أضيفي إليها نقاط فيتامين ه‍ إلى شمع العسل المذاب.

ضعي عليهم زيت الجوجوبا وقلبي المكونات، ثم أخيرًا أضيفي البن أو القهوة إليهم مع التقليب المستمر.

الآن اغسلي المنطقة تحت العينين، وضعي عليها قطعة من الخليط بعد أن يصبح بارد تمامًا.

انتظري لمدة نصف ساعة ثم قومي بفرك الخليط من على المكان، ولكن بلطف لأن هذه المنطقة حساسة جدًا.

كرري ذلك مرة كل يوم للحصول على نتيجة ممتازة في وقت سريع.

فوائد ماسك القهوة للهالات السوداء

يحتوي هذا الماسك على العديد الفيتامينات اللازمة للتخلص من الهالات السوداء، من هذه الفوائد ما يلي:

يمكن التخلص من الانتفاخات المتواجدة في المنطقة تحت العينين من خلال ماسك القهوة، حيث إنه به نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على ذلك.

تساعد القهوة في تحفيز الدورة الدموية في المنطقة ما تحت العينين مما تجعلها تتخلص من السواد.

يمكن استخدام القهوة كنوع تونر طبيعي لما تحتويه من مادة كافيين بها.

تسخدم لترطيب المنطقة ما تحت العينين.

في نهاية المقال فقد قدمنا لكم ماسك للهالات السوداء بالقهوة، حيث تعد القهوة من اكثر المواد المفيدة للبشرة عامةً، فقمنا بتخصيص الحديث عن أهم الفوائد الموجودة في القهوة ودورها في التخلص من الهالات السوداء، لذلك عليك المواظبة على استخدامها.