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عمر شويل - جدة كريم طبيعي لتفتيح البشرة السمراء في أسبوع ، سواد الجلد وظهور البقع البنية من أكثر المشاكل التي يلاحظها الكثير منا وخاصة في منطقة الوجه والرقبة، ولهذا السبب يبحث الكثير من الناس – خاصةً الفتيات والسيدات – عن أفضل كريم لتفتيح البشرة ذات الاسمرار، قد يحتار البعض عند مقارنة العديد من أنواع كريمات تفتيح البشرة المختلفة.

كريم طبيعي لتفتيح البشرة السمراء في اسبوع

يُعتقد أن الكركم غني بالمكونات الطبيعية بخصائص تبييض البشرة الممتازة، ولهذا السبب يتم تضمينه في العديد من كريمات تفتيح البشرة، إذا كنتي ترغب في تبييض بشرتك وتفتيح لون بشرتك، فسوف نوفر لك أدناه طريقة تحضير أفضل كريم طبيعي لتبييض البشرة حتى تتمتعي ببشرة أكثر بياضًا.

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من اللبن.

٢ ملعقة صغيرة من الدقيق المطحون.

ثلاث قطرات من عصير ليمون .

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ثلاث ملاعق كبيرة نشا.

طريقة تحضير كريم طبيعي لتبييض البشرة

في وعاء نظيف، اخلطي الكركم والنشا والدقيق جيدًا.

ثم أضيفي اللبن وعصير الليمون إلى هذه المكونات مع التقليب باستمرار حتى تحصلي على مزيج متجانس ليس قويًا للغاية ولا لينًا للغاية.

قومي بإضافة المزيد من اللبن، وإذا كان طريًا، أضيفي بعض النشا.

عندما يصبح المزيج جاهزًا ، ضعيه في زجاجة معقمة محكمة الغلق.

قبل الذهاب إلى الفراش، نظفي البشرة بالغسول المناسب ، ثم ضعي كريم التبييض ربع ساعة واشطفيه.

الشاي الأخضر لتفتيح البشرة

من أشهر البدائل الطبيعية لكريمات التبييض هي مستخلص الشاي الأخضر حيث يُعتبر مستخلص الشاي الأخضر من أشهر المكونات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة السمراء، حيث يحتوي على العديد من عوامل التفتيح ومضادات الأكسدة التي تساعد على تفتيح البشرة.

الزبادي لتبييض الوجه

وأيضًا ماسك الزبادي حيث يُعد من أكثر المكونات استخدامًا حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية بالإضافة إلى حمض اللاكتيك، وهو أحد العناصر الطبيعية لتفتيح البشرة السمراء والذي يستخدم كقناع مرة أو مرتين في الأسبوع.

لذلك ذكرنا لكم في هذه المقالة كريم طبيعي لتفتيح البشرة السمراء في اسبوع وتبييض البشرة طبيعيًا والتي تُعد بدائل طبيعية لكريمات تفتيح البشرة السمراء.