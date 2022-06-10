علاج تساقط الشعر وتقصفه بوصفتنا المذهلة والطبيعية والصحية وأضمن من زراعة الشعر

تساقط الشعر وتقصفه من أكثر المشاكل التي يعاني منها جميع الأفراد بشكل كبير وخاصة السيدات والفتيات، وذلك لأن الشعر الطويل الناعم من أهم ما تبحث عنه كل سيدة وفتاة وذلك لأن الشعر الناعم هو مظهر وسر جمال كل سيدة وفتاة بشكل عام، والذي يعمل على اظهارك سيدتي في أجمل إطلالة لك كما أن تساقط الشعر وتقصفه يؤثر بشكل كبير على العامل النفسي لدي جميع أفراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات اللاتي يفضلون البقاء في المنزل ببسب قصر طول الشعر وعدم القدرة على عمل قصات الشعر الجميلة، وهناك العديد من العوامل المؤثرة في تساقط الشعر وتقصفه مثل سوء التغذية السليمة والصحية، التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة، سوء الحالة المزاجية والنفسية، استخدام أنواع من الشامبو الغير مناسب لنوع الشعر كل ذلك بخلاف العديد من العوامل الأخري، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك لاقوي وصفة لعلاج تساقط الشعر وتقصفه.

طريقة عمل وصفة تساقط الشعر وتقصفه ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل اقوى وأهم وصفة لعلاج تساقط الشعر وتقصفه، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق الصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمل طريقتنا في المنزل وذلك للتأكد من جودة وسلامة عملها بطريقة سليمة وصحية ومفيدة جدا للشعر.

المكونات

بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة صغيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

نضع البيضة وزيت الخروع وملعقة صغيرة من الخل الأبيض في وعاء صغير وندمجهم جيدا.

يتم تمشيط الشعر أولا بمشط خشب قبل وضع الخليط.

بعد التمشيط الجيد للشعر، يتم وضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك لمدة عشرة دقائق.

يتم وضع الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر، وقومي بعد ذلك بتجفيفه قبل عملية التمشيط النهائي لتفادي مشكلة التساقط.

قومي بتكرار هذه الخلطة لمدة ثلاث أسابيع وسوف تلاحظين الفرق قبل وبعد الاستخدام لتحصلي علي الشعر الطويل والجميل.

طريقة البصل والعسل للحصول على شعر طويل

المكونات

ثمرة كبيرة من البصل.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل.

طريقة التحضير