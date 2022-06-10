بأسرار المحترفين.. سلطة الكول سلو على طريقة المطاعم بالتكات مش هتبطلي تعمليها

سلطة الكول سلو من المقبلات اللذيذة التي تقدم في المطاعم بجانب المشويات والبرجر والفراخ المقرمشة، وتسعى كل سيدة لتجد أسهل طريقة لعمل الكول سلو في المنزل، ما رأيك أن نخبرك بسر صنعها؟

سلطة الكول سلو

الكول سلو أصله هولندية وظهر في الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات وله أكثر من طريقة ولكن المكون الأساسي فيه هو الكرنب الأبيض والجزر المبشور سوف نستعرض لكم عمل الكول سلو بطريقة سهلة وبسيطة.

المقادير

كرنب سلطة صغيرة ويتم تبشيرها.

2 جزرة يتم بشرها.

كوب مايونيز.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة عسل اسود.

بصلة صغيرة مبشورة.

ملعقة كبيرة خل.

رشة ملح.

طريقة كول سلو كنتاكي

يقطع البصل رفيع جداً ويوضع عليه السكر ويقلب جيدا ويقلب جيداً ويترك لمدة ساعة.

نضع في بولة كبيرة الكرنب المبشور والجزر المبشور.

نضيف على الكرنب والجزر الزبادي والمايونيز والخل والعسل.

يصفى البصل من السوائل جيداً ثم يضاف إلى الكرنب والجزر وباقي المكونات يقلب جيدًا.

يرش عليه قليل من الملح ويقلب جيداً أصبح الآن الكول سلو جاهزا يترك لمدة نصف ساعة بالثلاجة.

طريقة الكول سلو المطاعم

هناك طرق أخرى لعمل الكول سلو وكل طريقة لها مذاقها الخاص الذي تتميز به وها نحن نقدم لكم طريقة عملها مثل كنتاكي والطريقة كالآتي:

المقادير

4 جزرات.

خس صيني.

برطمانا من المايونيز الجاهز.

½ كوب من الزبيب.

¼ كوب من الحليب المثلج.

½ كوب سكر.

الطريقة

نغسل الخاص جيدا ويصفى ويقطع قطع رفيعة جداً مثل المبشور.

يقشر الجزر ويقطع شرائح بالطول ويوضع عليه السكر ويوضع في أناء على النار ليسلق نصف سلق.

بعد سوى الجزر نصف سوى يترك ليبرد ثم يبشر الجزر بالمبشرة.

يغسل الزبيب جيدا وبعد غسله وتصفيته في يضع على الجزر والخس ويقلب جيداً.

نضع الحليب والمايونيز بخليط الجزر والخس وباقي المكونات يخلط جيداً.

توضع السلطة في الثلاجة وتقدم السلطة باردة.

وختامًا نكون قد شرحنا لكم طرق متعددة لعمل سلطة الكول سلو بكل أسرارها بطريقة سهلة وبسيطة تستطيع أي ست تحضيرها في المنزل بكل سهولة.