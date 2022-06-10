لأنك أميرة.. مزيل عرق طبيعي 3X1 تبييض وتعطير وتنعيم بمكونات سهلة لنتائج مذهلة لن تشتري الجاهز

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عمر شويل - جدة تزايد البحث عن طريقة عمل مزيل عرق طبيعي تزامنًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع الحرارة مما يسبب التعرق الشديد وهي المشكلة التي يعاني منها الكثيرون والتي تسبب الضيق والاحراج لذا وجب التنويه عن بعض المواد الطبيعية الفعالة في التخلص من العرق بدلًا من استخدام مزيلات العرق الكيميائية التي تلحق مشاكل كثيرة بالبشرة.

مزيل عرق طبيعي

يلجأ البعض إلى استخدام مزيلات العرق الطبيعية التي تحافظ على البشرة وتحميها من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة وتقضي على التصبغات الجلدية، تعددت المواد الطبيعية التي يمكن استخدامه في تحضير أقوى مزيلات العرق الفعالة وهي كالتالي:

زبدة الشيا وجوز الهند

مزيج هائل أثبت كفاءته في عمل مزيل عرق قوي وفعال نظرًا لتمتع زبدة الشيا بالعديد من الفوائد يمكن تطبيق هذه الطريقة بسهولة عن طريق إتباع التالي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

عدد ملعقة واحدة من بيكربونات الصوديوم.

قطرات من أي زيت عطري مفضل مثل اللافندر أو زيت الياسمين.

الطريقة

يتم إذابة مقدار كل من زبدة الشيا وزيت جوز الهند في حمام مائي.

يرفع الخليط من على النار عقب إذابته تمامًا.

تضاف باقي المكونات على الخليط السابقة وتقلب جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.

يترك الخليط حتى يبرد ثم يصب الخليط في علبة محكمة الغلق كما يمكن الاستعانة بعبوة مزيل عرق قديمة، يفضل وضعه في الثلاجة حتى يتماسك.

الشبة

من الطرق التقليدية الأكثر شيوعًا للتخلص من رائحة العرق الكريهة، يمكن تطبيق هذه الطريقة بإتباع التالي:

المكونات

¼ كوب من الشبة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من بودرة التلك.

القليل من المسك.

علبة محكمة الغلق.

الطريقة

خلط مقدار من الشبة المطحونة مع بودرة التلك التي تعمل على تفتيح البشرة.

وضع القليل من المسك في الخليط السابق وذلك لإضافة رائحة مميزة وجميلة.

تقلب المكونات مع بعضها جيدًا، يفضل استخدامه عقب الاستحمام اليومي.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بمكونات طبيعية منزلية بسيطة لا تسبب أي ضرر بالبشرة وبتكلفة زهيدة سواء باستخدام زبدة الشيا وجوز الهند أو عن طريق عمل خليط مميز من الشبة وبودرة التلك.