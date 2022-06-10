نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتخسي وبدون حرمان طريقة عمل كيكة الشوفان لتخسيس وحرق الدهون مفيدة وبمكونات بسيطة والطعم تحفة في المقال التالي
هناك العديد من أنواع الكيك ومنها كيكة الشوفان اللذيذة والبسيطة والطعم مختلف عن باقي الاطعمة، يوجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة عمل كيكة الشوفان لتخسيس وحرق الدهون، تحتوي كيكه الشوفان على الكثير من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم معنا نقدم لكم طريقه عمل الشوفان في المنزل بطريقه سهله وبسيطة.
طريقة عمل كيكة الشوفان
هناك العديد من طرق عمل كيكة الشوفان ومنها ما يلي .
المكونات المطلوبة لعمل كيكة الشوفان لتخسيس وحرق الدهون
- ١ كوب ونصف ماء مغلي.
- كوب من السكر.
- كوب من الشوفان.
- نصف كوب من السمنة أو الذبدة
- ٢ من البيض.
- كما أنه لا بد من إضافة ملعقة من البيكنج بودر.
- ونحتاج إلى ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- ذره ملح.
- ملعقة من القرفة المطحونة.
- كوب من الدقيق.
طريقة تجهير كيكة الشوفان
- حيث أنه أولًا ينخل الدقيق ثم يوضع عليه الملح والبيكنج بودر ويقلب جيدًا ويترك جانبًا.
- ثم بعد ذلك يوضع الشوفان في وعاء عميق ثم نقوم بوضع الماء المغلي عليه ويترك جانبًا حتي يتشرب الشوفان الماء المغلي.
- ثم نقوم بوضع السكر والسمنة في الخلاط الكهربائي ويضرب حتي يصبح كريمة.
وبعد ذلك يوضع البيض مع الضرب المستمر واحدة بعد واحدة مع القرفة المطحونة والفانيليا.
- نقوم بتفريغ المحتوي في وعاء عميق ثم نقوم بوضع الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر، ثم نضع الشوفان ويقلب جيدًا مرة اخرى وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط في صنية ممسوحة بالذبدة ثم توضع في الفرن متوسط الحرارة وتترك حتي النضج.
- كما أنه لمعرفه أن الكيكة قد نضجت نقوم بوضع خله في وسط الكيكة إذا خرجت فارغة تكون نضجت وإذا لم تخرج فارغة تترك مرة اخري حتي تمام النضج وبالهنا والشفا.
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