هتخسي وبدون حرمان طريقة عمل كيكة الشوفان لتخسيس وحرق الدهون مفيدة وبمكونات بسيطة والطعم تحفة

هناك العديد من أنواع الكيك ومنها كيكة الشوفان اللذيذة والبسيطة والطعم مختلف عن باقي الاطعمة، يوجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة عمل كيكة الشوفان لتخسيس وحرق الدهون، تحتوي كيكه الشوفان على الكثير من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم معنا نقدم لكم طريقه عمل الشوفان في المنزل بطريقه سهله وبسيطة.

طريقة عمل كيكة الشوفان

هناك العديد من طرق عمل كيكة الشوفان ومنها ما يلي .

المكونات المطلوبة لعمل كيكة الشوفان لتخسيس وحرق الدهون

١ كوب ونصف ماء مغلي.

كوب من السكر.

كوب من الشوفان.

نصف كوب من السمنة أو الذبدة

٢ من البيض.

كما أنه لا بد من إضافة ملعقة من البيكنج بودر.

ونحتاج إلى ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ذره ملح.

ملعقة من القرفة المطحونة.

كوب من الدقيق.

طريقة تجهير كيكة الشوفان