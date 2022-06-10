نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوة والنشا ستبدين في 18 حتي لو عمرك 60 وجهك ابيض بدون كلف وستختفي التجاعيد والحبوب في المقال التالي

من المستحدثات في عالم التجميل هو قيام العديد من السيدات باستخدام القهوة في تنظيف البشرة والعمل على توحيد لونها، وذلك بعد التاكد من خصائصها الفعالة في علاج العديد من مشكلات البشرة، ومن خلال المقال التالي سنساعدكم في معرفة طرق استخدامها الصحيح. وصفات لعمل ماسك القهوة الوصفة الاولى القهوة وزيت الزيتون المكونات ملعقة ونصف من النشا

ملعقة من زيت الزيتون

ثلاث ملاعق من القهوة

ملعقتين من مياه الورد طريقة التحضير في البداية نقوم بتحضير مشروب القهوة.

وضعها في الإناء المخصص لها ووضع مياه باردة دون السكر وتقليبها وعند تمام الذوبان نضعها على نار هادئة.

تركها قليلًا حتى تبرد.

نضيف باقي المكونات عليها في وعاء.

التقليب جيدا حتى تمام التجانس.

غسلها بالمياه والغسول الخاص بها.

وضع الماسك على البشرة.

تركه لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

غسل البشرة بالمياه والغسول الخاص بها. الوصفة الثانية القهوة وجوز الهند المكونات زيت جوز الهند.

الخل الأبيض.

النشا.

القرفة.

القهوة. طريقة التحضير في البداية نقوم بتحضير القهوة، وكأننا سنشربها.

القيام بوضعها في الإناء المخصص لها.

ووضع مياه باردة دون السكر وتقليبها.ا

وعند تمام الذوبان نضعها على نار هادئة.

تركها القهوة حتى تبرد.

نضيف باقي المكونات تباعا

التقليب جيدا حتى تمام التجانس.

وضع الماسك على البشرة بعد غسلها بالمياه والغسول الخاص بها.

حيث أنه فيما بعد يتم تركه لمدة لا تقل عن عشرة دقائق.

كما أنه الخطوة التالية هي أن يتم غسل الوجه بالمياه الجارية والغسول. ما يتم عمله بعد ماسك القهوة والنشا الافضل القيام بماسك من الكريمات المرطبة من أجل ترطيبها، بعد ان قامت القهوة بمهمة التقشير بالتالي قد تكون البشرة أصبحت جافة ومعرضة للعديد من المشكلات. عمر شويل - جدة ماسك القهوة والنشا ستبدين في 18 حتي لو عمرك 60 وجهك ابيض بدون كلف وستختفي التجاعيد والحبوب - ثقفني

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