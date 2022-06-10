إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب!

زيت القلي هو كنز في كل بيت فبعد القيام بعمل الاكلات المتنوعة باستخدام زيت القلي يتم عادتًا التخلص منه وتقوم العديد من ربات البيوت بإلقاء الزيت في الحوض، وهذا قد يكون له الكثير من الأضرار على الرغم من أن زيت القلي يمكن استخدامه مرة أخرى وإعادة تدويرة في عمل صابون الغسيل السائل الذي تحتاجة كل النساء في المنزل لغسيل الاواني، و لأغراض التنظيف المختلفة وطريقة استخدامه هي ما سوف نعرضها عليكم الأن.

طريقة استخدام زيت القلي المستعمل مرة أخرى

لكل ربة منزل ترغب في التوفير بدلًا من شراء الصابون السائل بشكل دائم يمكنكم الان الاحتفاظ بزيت القلي المستعمل وعمل الصابون السائل بكميات مناسبة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات لعمل الصابون السائل

١ لتر من زيت القلي المستعمل.

خمس ملاعق كبار من عصير الليمون الطبيعي المركز.

٢ لتر من الماء.

عبوة واحدة من هيدروكسيد الصوديوم.

١ ملعقة من ملح البوتاسيوم.

قطرات من اي زيت عطري مناسب.

طريقة التحضير والاستخدام