نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب! في المقال التالي
زيت القلي هو كنز في كل بيت فبعد القيام بعمل الاكلات المتنوعة باستخدام زيت القلي يتم عادتًا التخلص منه وتقوم العديد من ربات البيوت بإلقاء الزيت في الحوض، وهذا قد يكون له الكثير من الأضرار على الرغم من أن زيت القلي يمكن استخدامه مرة أخرى وإعادة تدويرة في عمل صابون الغسيل السائل الذي تحتاجة كل النساء في المنزل لغسيل الاواني، و لأغراض التنظيف المختلفة وطريقة استخدامه هي ما سوف نعرضها عليكم الأن.
طريقة استخدام زيت القلي المستعمل مرة أخرى
لكل ربة منزل ترغب في التوفير بدلًا من شراء الصابون السائل بشكل دائم يمكنكم الان الاحتفاظ بزيت القلي المستعمل وعمل الصابون السائل بكميات مناسبة وطريقة الاستخدام كالتالي:
المكونات لعمل الصابون السائل
- ١ لتر من زيت القلي المستعمل.
- خمس ملاعق كبار من عصير الليمون الطبيعي المركز.
- ٢ لتر من الماء.
- عبوة واحدة من هيدروكسيد الصوديوم.
- ١ ملعقة من ملح البوتاسيوم.
- قطرات من اي زيت عطري مناسب.
طريقة التحضير والاستخدام
- في وعاء مناسب يتم وضع الماء.
- ارفعي الوعاء على النار حتى يتم الغليان.
- أضيفي إلي الماء الهيدروكسيد الصوديوم.
- اخلطي المكونات باستخدام عصا خشبية من على بعد.
- أضيفي ملح البوتاسيوم، ثم أضيفي زيت القلي المستعمل والزيت العطري.
- قلبي بسرعة المكونات حتى تصبح ذات قوام كريمي لزج.
- هكذا تم صناعة الصابون السائل يتم تعبئته بعد ذلك في زجاجات مناسبة واستخدامه في اي وقت.
- ويمكن اضافة نصف كوب من الدقيق، وثلاث ملاعق من النشا ويتم التقليب جيدًا.
- ووضع هذه المكونات في قالب ويوضع في مكان جاف ويصبح قالب من الصابون يمكن تقطيعه الى قطع مناسبة الحجم بعد ذلك وتترك في مكان جاف أيضًا ويتم استخدامها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.