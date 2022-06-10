طريقة الأرز مع الدجاج للمبتدئين بوصفه جديدة وسهله وسريعة

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الأرز مع الدجاج إن هذه الوصفة سهله وبسيطة وكل من الأمهات تقوم بصنعها لعائلتها، ولكن تختلف الطريقة من منزل الي اخر، ونحن سنعلمكم افضل طريقة من الطرق الجديدة لعمل هذه الوصفة، حيث إن وقت التحضير: 10 دقائق، ووقت الطهي: 35 دقيقة، وسعرات حراريه: 366، الوقت الإجمالي: 45 م، المحصول: 4 أفراد. مقادير الأرز مع الدجاج 4 أفخاذ دجاج

1 كوب كبير أرز

1 البصل

1/2 الفلفل الأحمر

مرق الدجاج منزلي الصنع كوبان ونصف مثل الأرز

بازلاء مجمدة 200 جم

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

1 ملعقة كبيرة كركم

ملح

فلفل طريقة عمل أرز الدجاج نضع القدر على نار متوسطة

يضاف زيت الزيتون لتمييز الدجاج

نضع أفخاذ الدجاج ونحمر من كلا الجانبين

إضافة الملح والفلفل حسب الذوق

يقطع البصل والفلفل

بمجرد أن يصبح الدجاج ذهبيًا ، أضيفي البصل المفروم والفلفل.

يقلب ويترك على نار خفيفة لمدة خمس دقائق.

أضيفي الكركم أو الزعفران.

نضيف البازلاء ومرق الدجاج حتى يبدأ في الغليان.

أضيفي الأرز وبمجرد أن يبدأ في الغليان مرة أخرى ، اخفضيه إلى أدنى درجة حرارة واتركيه يرتاح لحوالي 20 دقيقة.

بمجرد أن يصبح جاهزًا ، ارفعه عن النار واترك أرزنا مع الدجاج يرتاح لبضع دقائق ووصفة أرز بالدجاج منزلي الصنع مكونات الدجاج مع الرز: 2 كوب أرز أبيض (150 جم).

2 فخذ دجاج مفرومة

1/2 بصلة خضراء

1/2 فلفل أخضر

فص ثوم

5 أكواب من الماء الساخن

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح

زعفران

البقدونس المفروم طريقة عمل الدجاج بالأرز نحضر الخضار

نقطع الثوم والبصل إلى مكعبات

نظف الفلفل ، انزع الساق والبذور وقطّعها إلى مكعبات

نحضر القدر بثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ونضعه على نار متوسطة

نضيف البصل والثوم والفلفل.

نترك 4 دقائق على نار متوسطة ونقلب حتى تقلى خضرواتنا.

نضيف الدجاج المفروم ونحرك ونترك 4 دقائق أخرى حتى ينضج الدجاج

ثم نضيف الأرز ونتركه يطهى لمدة دقيقتين.

يضاف الماء والملح حسب الرغبة ويضاف الزعفران.

اتركيه على نار عالية لمدة ثلاث دقائق حتى يغلي

نخفض الحرارة إلى درجة منخفضة ونغطي القدر ونترك ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

يرفع عن النار ، يترك لمدة 3 إلى 5 دقائق.

نحن نقدم ونستمتع بالنكهة الفريدة لأرز الدجاج التقليدي.

كما رأينا ، هناك عدة طرق لصنع الأرز بالدجاج ، دعنا نرى الاختلافات بين الوصفات الأخرى: في الواقع كما رأينا، يتم استخدام جميع الخضروات تقريبًا من البازلاء إلى الكراث، وإذا كنت تحب المذاق الحلو في الطعام أضف الجزر. كما قلنا كل مكان له وصفته الخاصة والأصناف لها علاقة بالخضروات المضافة. عمر شويل - جدة طريقة الأرز مع الدجاج للمبتدئين بوصفه جديدة وسهله وسريعة

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