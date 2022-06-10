طريقة عمل البهارات السلع في المنزل وصفة سحرية لن تتركها بعد اليوم جربي بنفسك

المكونات التي تستخدم في الطبخ العديد منها لصنع المأكولات الشهية، ولكن الطعم الرئيسي يكمن في البهارات فهي التي يمكنها تغيير طعم الاكلة كاملة، وتعد البهارات السبع من افضل البهارات التي تستخدم للعديد من الاغراض المتنوعة فيمكن إضافتها مع الدجاج او مع اللحوم أو مع الخضراوات المنوعة.

وصفات عمل البهارات السبع

الطريقة الاولى

المكونات:

ملعقتين من جوزة الطيب.

ملعقتين من حبة البركة السوداء.

سبع ملاعق من الكزبرة الناشفة.

ملعقتين من الهيل أو الحبهان.

خمس ملاعق من الكمون.

خمس ملاعق من الفلفل الأسود.

ملعقتين من الكبابة الصيني.

طريقة التحضير

شراء المكونات بحالتها الاصلية.

في قدر على نار هادئة.

وضع كافة البهارات في القدر.

تقليبها لمدة دقيقتين.

ثم وضعهم في المطحنة الكهربائية وطحنهم.

الحصول على مزيج مسحوق.

نقوم بنخل التوابل من أجل التخلص من التكتلات.

وضع التوابل في الوعاء الزجاجي محكم الإغلاق حتى لا ترطب.

الطريقة الثانية

المكونات

فلفل حب أسود.

كمون حب كامل.

كزبرة جافة حب.

هيل حب.عيدان القرفة.

قرنفل مسمار.

زعفران.

طريقة التحضير

وضع المكونات في صينية ووضعها في الفرن.

إخراجها بعد خمس دقائق.

وضعهم في المطحنة الكهربائية وطحنهم.

الحصول على مسحوق ناعم.

نخل التوابل بالمنخل للتخلص من التكتلات.

إحضار قدر ووضعه على نار هادئة.

وضع التوابل في الوعاء الزجاجي محكم الغلق.

نصائح تخزين البهارات بعد تجهيزها

بعض الإرشادات لمساعدتكم في الحفاظ على البنات بعد تخزينها، وهذه النصائح هي: