نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة صاروخية لتفتيح وتبييض اليدين والرجلين وإزالة البقع الغامقة لن تخجلي بعد اليوم في المقال التالي

اليدين والرجلين من أكثر مناطق الجسم عرضة للإسمرار لأنها من الأماكن المكشوفة دائما فهي تتعرض لمؤثرات البيئة مثل الشمس الحارقة التى تعمل على غمقان لون خلايا الجلد وبما أنها من الأماكن المكشوفة فهى عرضة للتلوث، وتعرضها للبكتريا والفطريات، وإسمرار اليدين وغمقانها خاصة عند السيدات بسبب القيام بالأعمال المنزلية أو أى عمل آخر، وعدم نظافة غسل اليدين والرجلين بالماء فتسخدم بعض السيدات والفتيات خلطات من مجموعة كريمات لتفتيح اليدين والرجلين ولكن بعد مدة من إستخدامها تعمل على إزالة طبقة من الجلد فتسبب الإلتهابات والحساسية وظهور الحبوب والبثور وتجعل لون الجلد أحمر. مكونات وصفة طبيعية لتبييض اليدين والرجلين ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الحليب

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الملح

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من صودا الخبز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من خل التفاح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار طريقة عمل خلطة لتبييض اليدين والرجلين نحضر وعاء مناسب ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا وثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي وإثنين ملعقة كبيرة من الحليب ثم نقوم بتقليبه جيدا حت يذوب النشا تماما.

ثم نضيف إليه إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الملح وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من صودا الخبز وثلاثة ملاعق كبيرة من القهوة وإثنين ملعقة كبيرة من خل التفاح وثلاثة ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان وإثنين ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة صغيرة من زيت الليمون وثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الخيار ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

ثم نبدأ بتوزيع الخلطة على اليدين والرجلين ونتركها حتى تجف لمدة ساعة.

وبعد ذلك نقوم بفركها ثم غسلها بالماء الفاتر جيدا، وبعد ذلك سوف نلاحظ بياض اليدين والرجلين. عمر شويل - جدة وصفة صاروخية لتفتيح وتبييض اليدين والرجلين وإزالة البقع الغامقة لن تخجلي بعد اليوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة صاروخية لتفتيح وتبييض اليدين والرجلين وإزالة البقع الغامقة لن تخجلي بعد اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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