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مشاكل الشعر كثيرة جدا قد تؤرق وتزعج الفتيات والنساء ذو الأبيض والشعر الخفيف والخشن لذلك نقدم فى هذا المقال طريقة خلطة القرنفل لمعالجة مشاكل الشعر منها زيت القرنفل ومطحون القرنفل وزيت الخروع وخل التفاح وزيت اللوز وزيت جل الصبار وزيت الزيتون فزيت أو مسحوق القرنفل له تأثير إيجابى فى حل مشاكل الشعر، والقرنفل له فوائد كثيرة فى عالم التجميل فهو يتغلغل فى فروة الرأس ويعمل على تكثيف الشعر وزيادة سمكه ويملئ فراغات فروة الرأس ويعالج الصلع، وعند دهن زيت القرنفل فى الشعر فإنه يعمل على تنعيم الشعر الخشن وفرد الشعر المجعد ويزيد من طول الشعر، وبما أن القرنفل من الأعشاب الطبيعية فهو يحتوي على مواد طبيعية تعالج مشكلة شيب الشعر وتعمل على إخفاء الشعر الأبيض. مكونات وصفة لتكثيف وتنعيم الشعر ومعالجة الشيب أربعة ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق القرنفل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت القرنفل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الأفوكادو

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الخروع

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من جل الصبار

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من خل التفاح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الثوم المفروم طريقة عمل وصفة القرنفل لتكثيف وتنعيم الشعر ومعالجة الشيب فى البداية نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء وإزالة أى دهون به ثم تجفيفه بالمنشفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به مسحوق القرنفل وزيت القرنفل وزيت الزيتون وزيت الأفوكادو وزيت الخروع والزبادي والعسل الأبيض والكركم وجل الصبار وزيت الزيتون وخل التفاح وزيت الجوجوبا والثوم المفروم ثم نقوم بمزج هذه المكونات.

ثم نقوم بتوزيع خليط القرنفل على الشعر كله وخاصة فى جذور فروة الرأس ثم نتركها لمدة ساعة إلى ساعتين.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر، وسوف نلاحظ ظهور الشعر بشكل جميل، وعند تكرارها فى الأسبوع الثانى يصبح الشعر ناعم وأكثر كثافة وبدون شعر أبيض. عمر شويل - جدة لن تصدقي مفعول القرنفل لتكثيف وملئ الفراغات وتنعيم الشعر وإزالة الشيب المبكر نهائياً - ثقفني

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