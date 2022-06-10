نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي التقشير المنزلي لتفتيح وتقشير الوجه والجسم بالكامل وإزالة الجلد الميت من أول أستخدام في المقال التالي
توجد مقشرات كثيرة جدا تساعد على تنظيف الوجه وتنظيف بشرة الجسم وإزالة جميع خلايا الجلد الميتة والتي تتراكم على البشرة، فمن المعروف أن الجلد الميت من المشاكل الكبيرة والتي تنزعج منها أغلبية السيدات لأن هذا الجلد يكون السبب في إسمرار الوجه وغير ذلك يكون ملمس الجلد خشن، لذلك تبحث معظم الفتيات عن الإستخدامات التي تساعد على التخلص منها بشكل جيد ويكون طبيعي بحيث لا يحدث أي ضرر للبشرة، فقد يتراكم الجلد الميت بكثرة على البشرة الجافة وأيضا على البشرة الدهنية فيزداد وجوده عندما نترك البشرة لفترة طويلة بدون أن نقوم بتنظيفها، وكذلك يتراكم بشكل ملحوظ في المناطق الحساسة أو في الركب والأكواع حيث أنهم من أكثر المناطق التي يكون بها خلايا الجلد الميت بكثرة لذلك يكون الجلد سميك، ولكي نقضي تماما على هذه المشكلة لابد من إستعمال مقشر ويفضل أن يكون طبيعي حتى لا نضر البشرة، فالمقشر الطبيعي الذي يكون له دور كبير جدا في التخلص من مشكلة الجلد الميت هو مقشر القهوة.
مكونات مقشر طبيعي للجسم والوجه
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.
طريقة عمل مقشر طبيعي للجسم والوجه
- يتم تجهيز إناء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان وثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.
- ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
ونضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند ونقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا لنحصل على خليط متماسك ومتجانس.
- وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي البشرة أو الجسم ولكن لابد من غسل البشرة بالماء الفاتر ونضعها بدون تجفيف الوجه.
- ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم نقوم بالتدليك على الوجه لإزالة الخلطة وبعد ذلك يتم غسلها بإستخدام الماء البارد.
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