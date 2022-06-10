نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القرنفل والنشا الجبارة لتفتيح وتبييض الوجه وتنقيته وإزالة الأسمرار من أول مرة في المقال التالي

سوف تتعرف كل الفتيات والسيدات فى هذا المقال على وصفة طبيعية وآمنه وصحية على البشرة ونتيجتها مضمونة وفعالة وهي خلطة القرنفل والنشا التى من فوائدها والتى يغفل عنها بعض الفتيات هى تفتيح البشرة عشرة درجات عن اللون الطبيعي فكل الفتيات تهتم ببياض الوجه حتى تظهر فى المناسبات والحفلات والأفراح بمظهر جميل وجذاب أمام الناس فالقرنفل له فوائد عديدة فى الحياة عامة فهو يستخدم فى تفتيح الوجه، ويدخل زيت القرنفل في خلطة للحفاظ على الشعر، وتنعيمه وتطويله، ويدخل أيضا فى تحضير صبغة طبيعية لتلوين الشعر، ويستخدم مطحون القرنفل فى تحضير تتبيلات الطعام، ويدخل فى تحضير بعض العلاجات فهمو يعمل كمسكن لحالات آلام الأسنان، والنشا له فوائد رهيبة فهو من المواد القوية التى تساعد البشرة على التفتيح وبشكل طبيعي، ويستخدم النشا فى تحضير بعض أنواع الحلويات، والنشا يدخل فى بعض الخلطات للحفاظ على الشعر من التلف والضرر. مكونات خلطة القرنفل والنشا لتبييض الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون القرنفل الناعم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء المثلج

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار طريقة عمل خلطة لتبييض الوجه نقوم بتحضير وعاء مناسب ونضع مطحون القرنفل الناعم وثلاثة ملاعق من النشا وإثنين ملعقة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة كبيرة من الزبادي وثلاثة ملاعق كبيرة من الماء المثلج وإثنين ملعقة صغيرة من الليمون وإثنين ملعقة صغيرة من زيت الليمون وثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الخيار ثم يتم تقليب هذه المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بتنظيف الوجه بالماء ثم تجفيفه بالمنشفة.

وبعد ذلك نبدأ بتوزيع الخلطة على الوجه ونتركها لمدة ساعة.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وتكرر هذه الخلطة يوم بعد يوم ولمدة أسبوعين، وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت فاتحة فى الأسبوع الثاني أكثر من الأسبوع الأول بإستخدام وصفة القرنفل والنشا. عمر شويل - جدة وصفة القرنفل والنشا الجبارة لتفتيح وتبييض الوجه وتنقيته وإزالة الأسمرار من أول مرة - ثقفني

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