نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري الفطاير الهشة بالجبنة من المطبخ التركي في المقال التالي
طريقة عمل الفطائر التركية الهشة، تعتبر الفطائر التركية الهشة من أنواع المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وأهم ما يميز تلك الفطائر هي سهولة تحضيرها في المنزل دون أن يتم شرائها من الخارج وتبحث الكثير من السيدات عن خطوات تحضير الفطائر في المنزل ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم خطوات التحضير خطوة بخطوة.
طريقة عمل الفطائر التركية الهشة
يتم تحضير الفطائر بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي المقادير:
- كأس من الحليب الدافئ.
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة من السكر.
- ربع كأس من الكأس من الزيت.
- كأسان من الدقيق.
- ملعقة من الملح.
- بصلة كبيرة.
- ثلاثة فصوص من الثوم.
- صدر الدجاج.
- فلفل حلو أحمر وأخضر.
- حبتان من الجزر.
البهارات:
- ملعقة من بهار الدجاج.
- ملعقة من البابريكا.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملح وفقًا للرغبة.
- كأس من الذرة المعلبة.
- ثلاثة ملاعق من البقدونس.
- جبنة موازريلا.
- حبة البركة.
طريقة التحضير:
إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في التحضير:
- أولًا يتم الحصول على كأس من الحليب الدافئ مع ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة من السكر ويتم الخلط جيدًا ويتم تركهم لمدة عشرة دقائق.
- بعد التحمير يتم إضافة ربع كأس من الزيت ويتم التقليب وبعد ذلك يتم إضافة كأسان من الدقيق مع ملعقة من الملح ويتم العجن لحين الحصول على عجينة متماسكة.
- ثم يتم تغطيته وتركه في مكان دافئ لحين أن تختمر ويتضاعف حجمها.
- بعد ذلك يتم تحضير الحشوة من خلال الحصول على إناء ويتم وضع الزيت مع بصلة كبيرة مفرومة ويتم التقليب لحين أن يذبل البصل.
- ثم يتم إضافة الثوم المهروس وبعد ذلك يتم إضافة صدر الدجاج المقطع إلى مكعبات صغيرة ويتم التقليب لحين أن يتغير لون الدجاج.
- بعد ذلك يتم إضافة الفلفل الأحمر الحلو والفلفل الأخضر والجزر المبشور ويتم التقليب.
- ثم يتم إضافة البهارات وهي بهار الدجاج والبابريكا والفلفل الأسود والملح.
- بعد ذلك يتم التقليب ويتم تغطية الخضار وتركه لمدة خمسة دقائق وبعد ذلك يتم إضافة ثلاثة أرباع من الذرة المعلبة.
- ثم يتم إضافة ثلاثة ملاعق من الكبيرة من البقدونس المفروم ويتم التقليب لمدة دقيقة ثم يتم رفعه من على النار.
- يتم العودة إلى العجينة وقد تكون تخمرت وبعد ذلك يتم تقسيمها إلى القسم الأول يتم فرده في قالب حجمه مناسب مدهون بالزبدة ثم يتم فرد العجينة ثم يتم وضع الحشوة فوقها وبعد ذلك يتم وضع الجبنة والشيدر.
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