حضري الفطاير الهشة بالجبنة من المطبخ التركي

طريقة عمل الفطائر التركية الهشة، تعتبر الفطائر التركية الهشة من أنواع المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وأهم ما يميز تلك الفطائر هي سهولة تحضيرها في المنزل دون أن يتم شرائها من الخارج وتبحث الكثير من السيدات عن خطوات تحضير الفطائر في المنزل ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم خطوات التحضير خطوة بخطوة.

طريقة عمل الفطائر التركية الهشة

يتم تحضير الفطائر بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي المقادير:

كأس من الحليب الدافئ.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

ربع كأس من الكأس من الزيت.

كأسان من الدقيق.

ملعقة من الملح.

بصلة كبيرة.

ثلاثة فصوص من الثوم.

صدر الدجاج.

فلفل حلو أحمر وأخضر.

حبتان من الجزر.

البهارات:

ملعقة من بهار الدجاج.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملح وفقًا للرغبة.

كأس من الذرة المعلبة.

ثلاثة ملاعق من البقدونس.

جبنة موازريلا.

حبة البركة.

طريقة التحضير:

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في التحضير: