اتحداكي أن لم يقشر ويبيض الركب والأكواع ادهنيها 25 دقيقة وهتخليكي زي العروسة

منطقة الركب والأكواع من أكثر المناطق التي تكون شديدة السواد فهذا اللون الداكن يجعل الفتاة تشعر بالإنزعاج والخجل وترغب في التخلص من هذا اللون الغير مرغوب فيه، وعادة يظهر هذا اللون بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة عليها بكثرة فيكون الجلد بها سميك لذلك تريد كل فتاة بتقشير الركب والأكواع لكي تكون ناعمة، وقد توجد عدة عوامل تعمل على ظهور اللون الأسمر وهي التعرض الكثير لأشعة الشمس وعدم تقشيرها وتنظيفها بإستمرار، لذلك ترغب جميع الفتيات والسيدات بتبييض الركب والأكواع فبسبب إسمرار هذه المناطق لا يمكنهم إرتداء الملابس القصيرة، فيقومون بالبحث عن أكثر الأشياء التي تساعد على تبييضها بشكل سريع وبدون ضرر فقد نجد العديد من الأشياء التي تعمل على ذلك، ومن ضمنها هي الكريمات أو الخلطات الطبيعية فكريم التفتيح يساعد بالفعل على ذلك ولكنه لا يدوم تأثيره لفترة طويلة، ولهذا السبب من الأفضل أن نستخدم خلطة طبيعية لأنها تساعد بشكل كبير على تبييض هذه المناطق.

مكونات خلطة النشا لتبييض الركب والأكواع

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة النشا لتبييض الركب والأكواع