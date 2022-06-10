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يعد الشعر زينة وجمال كل إمرأة حيث تهتم الكثير من الفتيات بالشعر وتقوم بإستخدام العديد من الوصفات والخلطات التي تعمل على تنعيم الشعر وإطالته وكذلك يقومون بإستخدام الصبغات التي تعمل على تلوين الشعر بالألوان المختلفة التي تجعلهم يظهرون بشكل رائع، وتستخدم هؤلاء الفتيات العديد من الصبغات التي تجعل الشعر باللون الأحمر واللون الأصفر والبني وتقوم الكثير من الفتيات بشراء الصبغات التي تعمل على تلوين الشعر باللون الأحمر ولكن في الغالب أن هذه الصبغات تعمل على ضرر الشعر وتجعله يبدو بشكل غير مقبول وتسبب في ظهور الشعر الأبيض مما تزيد من مشكلات الشعر ولكن يجب علينا بأن نقوم بإستخدام وصفات آمنة وصحية على الشعر. مكونات عمل وصفة لصبغ الشعر باللون الأحمر كوب واحد من بودرة الكركديه.

كمية مناسبة من الماء.

ربع كوب من الخل الأبيض.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة لصبغ الشعر باللون الأحمر أحضري إناء وضعي به كوب واحد من بودرة الكركديه مع كمية من الماء وضعيهما على النار واتركيه حتى تغلي.

بعد غليان الماء والكركديه قومي برفعها من على النار وعليكي بتصفية الماء من الكركديه وعليكي بأخذ الماء بالكركديه وضعيه في إناء وضيفي إليه ملعقتان كبيرتان من النشا وعليكي بتقليب هذه المكونات حتى تصبح ذات قوام كثيف.

بعد الحصول على ذلك القوام الكثيف قومي بإضافة ربع كوب من الخل الأبيض مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وخمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب هذه المكونات حتى تتجانس.

بعد تجانس هذه المكونات عليكي بوضع هذه الصبغة الطبيعية على شعرك جيدا وبين بصيلات الشعر من الجذور إلى الأطراف وبعد الإنتهاء من وضع هذه الوصفة قومي بتغطية شعرك بالكيس البلاستيكي وأتركيه لمدة ساعتين أو ثلاثة حتى يصبح ذات لون رائع.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء حتى تتخلصين من الوصفة تماما وبعد ذلك سوف تتمتعين بشعر جميل ورائع وذات لون جذاب. عمر شويل - جدة أصبغي شعرك في البيت باللون الأحمر الجرئ والجذاب بمكونات طبيعية غير مكلفة - ثقفني

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