بسكويت الشاي المقرمش الهش بمكونات اقتصادية ومذاق رائع وأهم الفوائد الصحية له

بسكويت الشاي المقرمش ، تبحث ربات البيوت دائمًا عن الوجبات السريعة والخفيفة التي من الممكن أن تقدمها لأفراد أسرتها في أوقات التسلية قبل النوم أو عند الاستيقاظ من النوم وأيضًا عند المذاكرة وفي السهرات المتنوعة، ويعد بسكويت الشاي واحد من أهم تلك المسليات التي يفضلها الملايين سواء من الكبار أو الصغار، ودائمًا ما يقومون بشرائه من الخارج بأسعار عالية، على الرغم من أنه من الممكن إعداده في المنزل بكل بساطة باستخدام الدقيق والبيض مع عمله بالنكهة المفضلة للأفراد سواء سادة لوضعه في الشاي أو مغمس بالشوكولاتة أو الكريمة، لتشجيع الأطفال على تناول وجبة الإفطار والتي تعد الوجبة الرئيسية الأهم للجميع والتي تمد الجسم بالطاقة طوال اليوم.

بسكويت الشاي المقرمش

يعد البسكويت الاقتصادي من أفضل أنواع البسكويت التي يمد إعدادها في المنزل بكل بساطة وهو لا يحتاج إلا بعض المكونات البسيطة من البيض والدقيق والزبدة وبعض الإضافات السهلة، لتحضير أفضل الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية المميزة، نظرًا لأنه يحتوي على البروتين والنشويات والفيتامينات التي تجعله مفيد للغاية للأطفال ويساعد على بناء الجسم وتقوية العظام والأسنان.

ويمكن عمل بسكويت الشاي المقرمش عن طريق إحضار المكونات التالية:

2.5 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب كامل الدسم.

كوب من الزبدة.

خمس بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

1.5 كوب من السكر الحبيبات.

2 معلقة من عصير الليمون.

معلقة من البيكنج بودر.

نصف معلقة من الفانيليا السائلة.

معلقة من الخل الأبيض.

معلقة من ماء الورد.

2 معلقة من نكهة البرتقال.

خطوات تحضير بسكويت الشاي

في إناء الخلط يوضع السكر مع الزبدة ويخلطا جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي حتى تمتزج كافة المكونات للحصول على قوام كريمي.

يضاف البيض إلى الخليط بيضة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق.

تضاف الفانيليا السائلة وعصير الليمون أثناء الخلط للحصول على قوام كريمي فاتح.

يبدل سلاح الخفق في المضرب الكهربائي باستخدام سلاح العجن ويضاف الدقيق وماء الورد والبرتقال والبيكنج بودر مع الاستمرار في العجن للحصول على عجينة طرية ناعمة.

يشكل البسكويت بالأشكال التي يرغب بها الأفراد سواء باستخدام الأشكال المتوفرة أو على شكل دوائر أو مثلثات باستخدام أي أداة متواجدة بالمنزل.

يوضع البسكويت بعد تشكيله على ورق زبدة في صينية فرن للخبز في درجة حرارة متوسطة.

يترك البسكويت في الفرن لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى يحصل على اللون الذهبي.

يترك البسكويت ليبرد قليلًا وبعدها يوضع في أطباق التقديم ومن الممكن تزيينه بالشوكولاتة أو الكريمة وتقديمه مع المشروبات المختلفة.

يعتبر بسكويت الشاي من أكثر أنواع البسكويت طلبا بين الجميع سواء من الكبار أو الصغار، حيث أنه يمكن إعداده في المنزل بأبسط المكونات المتوفرة ويمكن أيضا التنوع في نوع الدقيق الذي يوضع بداخله سواء كان دقيق شوفان أو دقيق قمح أو أي أنواع الدقيق، بالإضافة إلى ذلك فأنه يمكن تناوله بمفرده مع الشاي والمشروبات الباردة، ويمكن تغميسه بالشوكولاتة أيضا وتناوله كما هو.