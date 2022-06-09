للتبيض الفوري.. اصنعي كريم طبيعي من الزبادي والنشا للتفتيح والتخلص من التصبغات

كريم الزبادي والنشا للتبيض، يبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وذلك بطريقة سهلة وبسيطة، هناك الكثير من الكريمات الكيميائية التي يمكنك الحصول من خلالها على النتيجة المرغوب فيها، ولكنها تؤثر على البشرة عند كثرة استخدامها، لذلك يمكنك الاعتماد على العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنك إعدادها بمكونات بسيطة من المطبخ والقيام باستخدامها باستمرار للحصول على تفتيح للبشرة والتخلص من كافة المشاكل الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس والتصبغات الموجودة في البشرة وكل هذا باستخدام الزبادي والنشا وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

كريم الزبادي والنشا للتبيض

يمكنك إعداد هذه الوصفة بكل سهولة والتي تتكون من الآتي، حيث تعد وصفة الزبادي من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات، كما تعطي إشراقه ونضارة للبشرة، حيث يعمل النشا على شد البشرة والتخلص من التجاعيد بشكل طبيعي، فيمكنك تحضير تلك الوصفة بكل سهولة ويسر، بدلاً من استخدام الكريمات التجارية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة.

يتم إحضار وعاء وإضافة كل من ثلاث ملاعق من الزبادي.

ملعقة من النشا.

القليل من عسل النحل.

طريقة التحضير:

يتم خلط المكونات جيداً للحصول على خليط متجانس.

تقوم بتوزيع الخليط على الوجه بشكل جيد ويتم تركة لمدة لا تقل عن ربع ساعة يتم غسل الوجه جيداً ويتم تكرار الوصفة بصفة مستمرة وذلك للوصول إلى أفضل النتائج ولبشرة مشرقة ونضرة.

كريم الزبادي والخميرة للتسمين

يمكنك مزج ملعقة كبيرة من الخميرة مع ملعقة كبيرة من الزبادي وخلطهما معاً.

يتم تطبيق هذا الخليط على البشرة أو المنطقة المراد تسمينها مثل الخدود أو الشفايف.

يترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة ثم تغسل البشرة.

ترطب البشرة بأي نوع كريم مرطب.

يمكنك استخدام تلك الوصفة بشكل يومي للحصول على النتيجة المطلوبة.

فوائد الزبادي والنشا للبشرة

إن للزبادي والنشا فوائد عديدة للبشرة والتي تتمثل في الآتي:

يعملان على شد الوجه من كافة الترهلات التي تتواجد على البشرة عند التقدم في السن.

تمنحك نعومة وترطيب للبشرة.

يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من كافة التصبغات المتواجدة على البشرة.

تؤخر ظهور التجاعيد على الوجه وذلك للحفاظ عليها من ظهور الخطوط.

يستخدم كمقشر رائع للبشرة للتخلص من كافة الاسمرار المتواجد عليها.

في الختام فقد تعرفنا على الزبادي والنشا للتبيض وكذلك على طريقة إعدادهم، كما تعرفنا على فوائد الزبادي والنشا وذلك للوصول للنتيجة المرغوب فيها دون التعرض على مشاكل خاصة بالبشرة.