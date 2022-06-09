نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الأرز المصرية بكل سهولة والطعم روعة في المقال التالي

كفتة الأرز من أسهل وألذ الأكلات الشعبية التي تطهى في المناسبات المختلفة والتي يمكن تقديمها مقلية أو بتسبيكة صلصة أو في طاجن بطاطس واليوم سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير طاجن كفتة الأرز بالبطاطس. طريقة عمل كفتة الأرز بالبطاطس المقادير كيلو من اللحمة المفرومة.

5 أكوب من الأرز المطحون.

حزمة من الشبت.

حزمة من الكسبرة الخضراء.

حزمة من البقدونس.

2 بصلة متوسطة مفرومة.

7 فصوص كبيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من البهارات. مقادير طاجن كفتة الأرز بالبطاطس نصف كيلو من البطاطس المقطعة مكعبات صغيرة.

كوب كبير من عصير الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

بصلة متوسطة مبشورة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

2 كوب كبير من الشوربة.

ملعقة من السمن البلدي. طريقة تحضير طاجن كفتة الأرز بالبطاطس نقوم بإحضار الكبة ونضع البصل والثوم والبقدونس والشبت والكزبرة ونقوم بفرمهم جيدا.

نضيف الملح والكمون والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر.

ثم نضيف إليهم البهارات والبيكنج بودر والكسبرة الجافة ونقوم بمزجهم جيدا.

بعد ذلك نضيف إليهم الأرز المطحون والشبت والكزبرة الخضراء والبقدونس.

ونقوم بالمزج جيدا للمكونات ثم نضيف اللحمة المفرومة مع الإستمرار في الفرم الجيد.

نقوم بتشكيل كفتة الأرز أصابع أو كرات صغيرة حسب الرغبة.

بعد ذلك نقوم بإحضار مقلاة نرفعها على النار نضيف فيها كمية من الزيت.

بعد أن يسخن الزيت جيدا نقوم بقلي كفتة الأرز فيه.

ثم نقوم بإحضار إناء عميق نرفعه على النار نضيف فيه السمنة والثوم ليأخذ لونا.

ثم نضيف إليه البصل المقطع ونضيف عصير الطماطم وصلصة الطماطم ونتركها للتسبيك.

بعد التسبيك نضيف الشوربة والملح والفلفل الأسود والبهارات والسكر.

بعد ذلك نضيف البطاطس المقطعة إلى مكعبات صغيرة.

بعد غليان البطاطس في الصلصة نرفعها من النار ونقوم بإحضار طاجن فخار نضع فيه تسبيكة البطاطس. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الأرز المصرية بكل سهولة والطعم روعة - ثقفني

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