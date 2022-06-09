نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الاكلير الفرنسي بخطوات بسيطة وبمكونات من مطبخك في المقال التالي

يعتبر الاكلير من أروع الحلويات التي تشتهر في المطابخ الفرنسية، وأصبحت الآن من أروع أصناف الحلويات في جميع مطابخ دول العالم، لأنه يتميز عن باقي أطباق الحلويات من حيث الرائحة والمذاق الذي له رونق خاص، مما يجعل الكبار والأطفال يعشقون تناوله، ويمكن أيضا حشوه بحشوات عديدة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الاكلير. طريقة عمل الاكلير المكونات ثلاث أرباع كوب كبير من الدقيق المنخول.

كأس إلا ربع ماء فاتر.

خمسون جرام من الزبدة الطرية.

خمسة جرام من الملح الناعم.

عشرون جرام من السكر الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ثلاث حبات من البيض.

مئتان جرام من الشكولاتة السائلة. طريقة التحضير اسكبي الماء في وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعيه على النار وضيفي إليه السكر، والزبدة الطرية، ومقدار الملح الناعم.

قلبي الخليط السابق وضعيه على نار متوسطة، ثم اتركيه لمدة ثمانية دقائق.

ضيفي الدقيق المنخول تدريجيا فوق خليط الزبدة الطرية، ثم قلبيه سريعا بالملعقة الخشبية، حتى تحصلي على عجينة لينة.

اتركي عجينة بعيدا عن النار حتى تهدأ، ثم ضيفي إليها حبات البيض بشكل متتالي، ثم اخفيهم مع العجين جيدا، حتى يتجانسوا.

ضعي العجينة في الكيس الخاص بتشكيل الاكلير، ثم شكليه على صينية مسطحة، ولكن على مسافات متباعدة.

قومي بإدخال الاكلير الفرن على درجة حرارة ٢٢٠ درجة مئوية، ثم اتركيها لمدة عشر دقائق، ثم ضعيها جانبا حتى يبرد الاكلير، ثم زينيه بالشكولاتة حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الاكلير الدايت المقادير ٢٠٠ جرام من الطحين المنخول.

ربع لتر من الماء الفاتر.

ست ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

عشرة جرام من الفانيلا.

١٠ جرام بيكنج باودر.

أربع حبات من البيض.

كوب كبير من الكريمة اللايت للحشو.

كوب كبير من الشوكولاتة اللايت للتزيين. طريقة التحضير ضعي الماء الفاتر في وعاء حراري على النار، ثم اتركيه حتى الغليان.

ضيفي الطحين المنخول، وزيت الذرة إلى الماء، ثم قلبيهم بشكل سريع، حتى يختلطوا وتحصلي على عجينة ناعمة.

قومي بإضافة الفانيلا، وحبات البيض تدريجيا فوق العجينة، ولكن بعد أن تتركيها تهدأ تماما. عمر شويل - جدة طريقة عمل الاكلير الفرنسي بخطوات بسيطة وبمكونات من مطبخك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الاكلير الفرنسي بخطوات بسيطة وبمكونات من مطبخك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.