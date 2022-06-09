بسكويت الخلاط الاقتصادي بدون ماكينة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ

بسكويت الخلاط الاقتصادي ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق شهية واقتصادية لعمل البسكويت لكي تقدمه لأفراد أسرتهم بدلا من شرائه جاهز من الخارج لضمان جودته وصحته، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله ليمكنكم تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة جدا، ومتوفرة لديكم، وغير مكلفة أيضا، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضا، بالإضافة إلى سهولة تحضيره، وببساطة مكوناته أيضا، كما يمكنكم تجربة بسكويت السابليه، وبسكويت التمر الاقتصادي والاستمتاع بمذاقهم اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالسعادة والفرح، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت الخلاط الاقتصادي بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة، وأحلى من الجاهز.

مكونات بسكويت الخلاط الاقتصادي

يتكون بسكويت الخلاط الاقتصادي من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 بيضة.

4 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب سكر.

كوب زيت وسمنة مذابة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

12 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال بدون سكر وماء ومصفاة أو 12 ملعقة كبيرة من الحليب أو 12 ملعقة كبيرة من الماء وملعقة كبيرة من عصير البرتقال البودر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسكويت الخلاط الاقتصادي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه السمنة والزيت والسكر، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف بيضة ونخلط جيدا.

ثم نضيف البيضة الثانية والفانيليا ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضيف عصير البرتقال ونخلط جيدا.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا.

ثم نسكب خليط البيض والسكر في وعاء عميق.

بعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج على خليط البيض والسكر ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق ونحصل على عجينة طرية وتلتصق باليد (في حالة استخدام الماكينة نضيف دقيق حتى تكون العجينة متماسكة).

ثم نحضر كيس حلواني ونضع فيه العجينة.

ثم نحضر صينية فرن ألومنيوم، ثم نشكل فيها البسكويت.