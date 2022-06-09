مخاطر إعادة استخدام زي الطهي عند قلي الأطعمة في مطبخك

استخدام الزيوت في المطبخ أمر لا مفر منه لتجهيز الأطعمة، وتلجأ معظم السيدات لإعادة استخدام الزيت في القلي وذلك للحد من عملية الإسراف في استخدام زجاجات الزيت وتوفيرا للمال، إلا أن ذلك قد يتسبب في حدوث تهديدات كبيرة للصحة دون أن يدرون، حيث يتسبب إعادة استخدام الزيت في القلي بأضرار كبيرة على الصحة العامة، وتوضح أحد خبراء التغذية تعقيبا على هذا الأمر، بأن إعادة استخدام الزيت في القلي له آثار سلبية كبيرة، حيث أن الزيت عندما يوم بإطلاق الدخان فإنه يتأكسد إلى الدهون المتحولة والهيدروكربونات العطرية، وأن تلك المكونات من الجزيئات السامة التي تؤثر على حياة الإنسان.

وأوضحت الطبيبة أن بعض الدراسات التي أجريت على الفئات آشارت وأفادت بأنه يحدث انخفاض في نسبة الكوليسترول، ومستوى ضغط الدم، ومضادات الأكسدة، فضلا عن إحتمالية إصابة الأطفال الصغار بأمراض القلب، وأشارت إلى أن السبب في ذلك الأطعمة الغير الصحية التي يتم تناولها في الأطعمة والتي على الأغلب تطهى بزيوت معاد استخدامها، ونصحت الطبيبة في النهاية باستخدام كميات قليلة من الزيوت وذلك بهدف تجنب تراكمها والاضطرار إلى استخدامها لأكثر من مرة.

ومن أبرز مخاطر استخدام الزيت عدة مرات للطهي ما يلي:

يحدث زيادة في مستوى الكوليسترول. ارتفاع ضغط الدم. احتمالية الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

بيع الزيت المستخدم

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية بعض المنشورات تحذر من بيع الزيت المستعمل، حيث من المعروف أن البعض يقوم بشراء هذه الزيوت بغرض إنتاج الصابون منها، إلا أن تلك المنشورات آشارت إلى أن البعض من معدومي الضمير ومستغلي حاجة الناس، يقوموا بفلترة الزيوت المستعملة بطريقة ما وذلك بغرض إزالة الشوائب والأوساخ منها، ومن ثم يتم إعادة بيعها مرة أخرى بأسعار زهيدة للمواطنين الذين في حاجة ماسة إلى توفير بعض مصاريف ويضطرون في النهاية لشراء تلك المنتجات والتي بالطبع تؤثر على صحتهم بالسلب، حيث يقعون تحت بند التحذيرات والمخاطر التي أشرنا إليها بالأعلى من مخاطر استخدام الزيوت المستعملة مرة أخرى، ولذلك ينصح بالتخلص من هذه الزيوت بالطريقة المعتادة حتى لا تعود إلى أشخاص آخرين بطرق غير مباشرة.