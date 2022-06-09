وصفه صاروخيه لعرايس العيد.. صابونة لبان الدكر معجزة هتخليكي قمر 14 بدون ترهلات ولا تجاعيد من اول استعمال

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لعرايس العيد.. صابونة لبان الدكر معجزة هتخليكي قمر 14للحصول على أقوى كولاجين طبيعي للبشرة تعرفي على طريقة عمل صابونة لبان الدكر لشد البشرة من التجاعيد وتخليصها من خطوطها الدقيقة وأي جلد ميت عليها، وكانت وصفة اللبان الذكر هي واحدة من أكثر الطرق الشائعة بين السيدات لعلاج مشكلة التجاعيد وشيب الوجه، حيث أن اللبان الذكر هو نبات طبيعي له فوائد عظيمة لكل نواحي الجسم من الصحة ومشاكل البشرة والشعر وغيرها فهو مكون شامل وسنقوم بتوضيح طريقة استخدامه لشد البشرة. فوائد لبان الذكر للبشرة لبان الذكر يحتوي على ماده الكولاجين وكثير من العناصر المساعدة في تغذية البشرة وتجديد خلاياها.

يعمل على تقشير البشرة من الجلد الميت ويعمل على تفتيحه ونضارتها.

يعالج الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس.

يخلصك من الاسمرار في الأماكن الحساسة.

معالج الاسمرار حول منطقة الفم والعينين.

يوحد لون البشرة من التصبغات.

مطهر ومعقم للجروح والندبات يعالج الاكياس الدهنيه. طريقة عمل صابونة لبان الدكر لشد البشرة مقادير عمل الوصفة:- صابونة جلسرين كبيرة.

أربع ملاعق كبيرة من مسحوق اللبان الذكر.

نصف كوب صغير من منقوع اللبان الذكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من جل بذور الكتان.

خمس ملاعق من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة من زيت الليمون.

كسبولات من فيتامين E. طريقة تحضير الكريم:- قومي بنقع اللبان الذكر المطحون مع الماء المغلي ثم قومي بتركه منقوع بداخله لمدة ليلة واحدة كاملة.

اخلطي العسل وجل بذور الكتان والكبسولات وزيت الليمون مع بعضهم البعض جيدًا حتى يصبحوا خليط متجانس تمامًا.

بعد أن يذوب الصابون قومي بتصفيته من حبات اللبان الذكر الغير مطحونة ثم قومي بإضافة جل الكتان والعسل وقلبيهم معه.

فرغي الصابون الذي قمتي بتحضيره في قوالب سيليكون واتركيها ليلة كاملة أو يوم كامل بليلته ثم قومي بإخراجه من القوالب واتركيها يومين حتى تجف.

يمكنك استخدام الصابون في أي وقت كما ترغبين ومن الأفضل استخدامه يوميًا. لبان الذكر لـ تبييض البشرة : عليك بإحضار ملعقة من لبان الذكر مع ملعقة زبادي.

3/4 ملعقة صغيرة من العسل+ 3/4 ملعقة صغيرة من النشا.

قومي بخلط هذه المكونات جيدا لتمتزج هذه المكونات

ثم استخدمي فرشاة لفرد هذا الخليط على بشرتك.

اتركي ذلك لمدة 40 دقيقة ثم قومي بشطف الوجه بالماء الدافئ.

كرري ذلك مرتين أسبوعيا واستمتعي بالنتيجة بياض ناصع مع شد البشره من التجاعيد . وصفة اللبان الذكر لتنظيف البشرة مقادير عمل الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من الطين المسحوق.

صفار بيضة كاملة.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

عدة قطرات من زيت اللبان الذكر.

زيت اللافندر الطبيعي. طريقة تحضير الوصفة بالخطوات:- قومي بخلط المكونات كلها مع بعضها ويمكنك إضافة الماء إذا كان الكريم متماسك جدًا.

بعد ذلك قومي بتنظيف بشرتك من أي أتربة أو إضافات تجميلية حتى تصبح نظيفة تمامًا من أي شوائب.

قومي بفرد الخليط على بشرتك ودلكي جيدًا ثم قومي بتركه عليها لمدة ربع ساعة تقريبًا ثم قومي بتنظيف بشرتك ورطبيها جيدًا بأي زيت أو كريم مرطب. عمر شويل - جدة وصفه صاروخيه لعرايس العيد.. صابونة لبان الدكر معجزة هتخليكي قمر 14 بدون ترهلات ولا تجاعيد من اول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفه صاروخيه لعرايس العيد.. صابونة لبان الدكر معجزة هتخليكي قمر 14 بدون ترهلات ولا تجاعيد من اول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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