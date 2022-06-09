كرات القهوة بالبسكويت ألذ أنواع الحلويات بنكهة رائع ولذيذة

كرات القهوة بالبسكويت ، من ألذ أنواع الحلي الذي يمكن تقديمه بالمنزل تمتاز بشكل رائع ونكهة جميلة جداً، يتم تقديمها مع صوص النسكافيه الرائع الذي يعطى لها مذاق شهي ونكهة رائعة، يتم تحضيرها بدون الحاجة إلي الفرن فهي من الحلويات السهلة والسريعة جداً، وتعتبر هي حلى رائع لكل الأشخاص الذين يعشقون القهوة، يمكن تقديمها في الصباح في وجبة الإفطار أو يمكن تقديمها للضيوف، فهي تعتبر من الحلويات الفاخرة التي تتميز بشكل رائع وجميل ولها مذاق ألذ بكثير من الحلويات غالية الثمن التي تباع في الكثير من المحلات فهي حلوى بسيطة جداً واقتصادية، ويعتبر تحضيرها بالمنزل من الأشياء السهلة لأنها تتكون من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام ولكل عشاق القهوة طريقة عمل كرات القهوة بالبسكويت بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كرات القهوة بالبسكويت

يتكون هذا الحلى من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

ربع كوب من الحليب المكثف.

ملعقة صغيرة قهوة.

كيس من النسكافيه الجاهز المعلب أو ملعقة صغيرة ممتلئة.

200 جرام من بسكوت الشاي العادي.

135 جرام من بسكويت القهوة.

170 جرام من القشطة.

للصوص

3/4 كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة ممتلئة من النشا.

2 ملعقة صغيرة ممتلئة من النسكافيه(أو 2 كيس من النسكافيه المعلب الجاهز).

طريقة التحضير

يتم تحضير كرات القهوة بالبسكويت من خلال خطوات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

في وعاء الخلاط نقوم بطحن البسكويت العادي وبسكويت القهوة حتي يصبح ناعم جداً. ثم نضع البسكويت في وعاء متسع ثم نضيف إليه القهوة والنسكافيه ونقلب المكونات جيداً، حتي تتجانس مع بعضها البعض. تضاف القشطة ونقلب الخليط حتي تتجانس المكونات مع بعضها البعض. ثم نضيف إليه الحليب المكثف ونخلط المكونات حتي يتشكل لدينا خليط متماسك يسهل تشكيله. نقوم بتشكيل الخليط إلي كرات صغيرة ومتساوية في الحجم. ثم ترص الكرات في طبق أو صينية وندخلها الثلاجة حتي تتماسك وتبرد حوالي نصف ساعة.

طريقة تحضير الصوص