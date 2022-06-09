نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات القهوة بالبسكويت ألذ أنواع الحلويات بنكهة رائع ولذيذة في المقال التالي
كرات القهوة بالبسكويت ، من ألذ أنواع الحلي الذي يمكن تقديمه بالمنزل تمتاز بشكل رائع ونكهة جميلة جداً، يتم تقديمها مع صوص النسكافيه الرائع الذي يعطى لها مذاق شهي ونكهة رائعة، يتم تحضيرها بدون الحاجة إلي الفرن فهي من الحلويات السهلة والسريعة جداً، وتعتبر هي حلى رائع لكل الأشخاص الذين يعشقون القهوة، يمكن تقديمها في الصباح في وجبة الإفطار أو يمكن تقديمها للضيوف، فهي تعتبر من الحلويات الفاخرة التي تتميز بشكل رائع وجميل ولها مذاق ألذ بكثير من الحلويات غالية الثمن التي تباع في الكثير من المحلات فهي حلوى بسيطة جداً واقتصادية، ويعتبر تحضيرها بالمنزل من الأشياء السهلة لأنها تتكون من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام ولكل عشاق القهوة طريقة عمل كرات القهوة بالبسكويت بطريقة سهلة وبسيطة.
مكونات عمل كرات القهوة بالبسكويت
يتكون هذا الحلى من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- ربع كوب من الحليب المكثف.
- ملعقة صغيرة قهوة.
- كيس من النسكافيه الجاهز المعلب أو ملعقة صغيرة ممتلئة.
- 200 جرام من بسكوت الشاي العادي.
- 135 جرام من بسكويت القهوة.
- 170 جرام من القشطة.
للصوص
- 3/4 كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة ممتلئة من النشا.
- 2 ملعقة صغيرة ممتلئة من النسكافيه(أو 2 كيس من النسكافيه المعلب الجاهز).
طريقة التحضير
يتم تحضير كرات القهوة بالبسكويت من خلال خطوات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ
- في وعاء الخلاط نقوم بطحن البسكويت العادي وبسكويت القهوة حتي يصبح ناعم جداً.
- ثم نضع البسكويت في وعاء متسع ثم نضيف إليه القهوة والنسكافيه ونقلب المكونات جيداً، حتي تتجانس مع بعضها البعض.
- تضاف القشطة ونقلب الخليط حتي تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نضيف إليه الحليب المكثف ونخلط المكونات حتي يتشكل لدينا خليط متماسك يسهل تشكيله.
- نقوم بتشكيل الخليط إلي كرات صغيرة ومتساوية في الحجم.
- ثم ترص الكرات في طبق أو صينية وندخلها الثلاجة حتي تتماسك وتبرد حوالي نصف ساعة.
طريقة تحضير الصوص
- في وعاء قبل للطهي نضيف الحليب ثم نضيف النشا ونمزج المكونات.
- ثم نضيف 2 كيس من النسكافيه الجاهز المعلب، ونمزج المكونات حتي تذوب تمامًا، ثم نضع الخليط على نار هادئة ونتركه حتي يصبح ثقيل القوام مع مراعاة التقليب المستمر.
- نرفع الوعاء عن النار ونتركه حتي يبرد في درجة حرارة الغرفة.
- ثم نخرج كرات البسكويت من الثلاجة ثم نسكب فوقها القليل من الصوص ثم ترش بالقيل من بسكويت القهوة المطحون.
- يمكن تقديم كرات القهوة بطريقة أخرى وذلك بغمس كرات القهوة في الصوص ثم نغمسها في البسكوت المطحون حتي تتغطى به تماماً.
- ثم ترص داخل أكواب بلاستكية صغيرة ثم تزين بخطوط رفيعة من الصوص على الوجه، ثم تقدم بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كرات القهوة بالبسكويت ألذ أنواع الحلويات بنكهة رائع ولذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.