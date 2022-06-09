ب 3 بيضة فقط... حضري اسرع بسكويت الشاي فى الخلاط يذوب فى الفم طعمه لا يقاوم روعه

بسكويت فى الخلاط، جميع الأشخاص كبارا وصغارا يعشقون البسكويت، لأنهم يعتبرونه من الوجبات الخفيفة والشهية، وهو من المخبوزات التي لها طعم رائع للغاية ومميز، حيث أن غالبية ربات البيوت يقومون بشرائه من الفرن، لذلك نقدم لكم أفضل طريقة لتحضير البسكوت في المنزل في عشر دقائق فقط، وبمكونات اقتصادية للغاية، ومتوفرة في كل منزل، تابعونا لتعرفوا التفاصيل.

بسكويت فى الخلاط

مكونات عمل بسكويت الخلاط السريع

هذا البسكوت الرائع يتم عمله من خلال بعض المكونات البسيطة، وهي:

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق.

ثلاثة بيضات

كوب من الزيت.

ربع ملعقة من الملح صغيرة.

كوب ونصف سكر ناعم.

ملعقة من الفانيليا صغيرة.

ملعقة من البيكنج بودر صغيرة.

ربع كوب من النشا.

ملعقة خل.

طريقة تحضير البسكويت بدون سمن

هناك بعض الخطوات البسيطة التي عليك اتباعها لتحضير البسكويت المنزلي السريع من خلال ما يلي:

احضري وعاء واسع، وضعي بداخله البيض بالمقادير التي تم ذكرها، والفانيليا، وقلبي جيدا.

يمكنك بعد ذلك وضع كوب من الزيت مع رشه من الملح صغيرة.

بعد ذلك أضيفي كوب ونصف من السكر المطحون.

احضري الخلاط وضعي بداخله جميع المكونات، وبعد ذلك قومي بتقليبه، ووضعها مع إضافة الدقيق ليس بشكل كامل.

والقيام بضربه في الخلاط من أجل أن تحصلي على عجينة كريمية ذات قوام سميك.

بعد ذلك ضعي العجينة داخل كيس حلواني و شكلها كما تريدين وضعيه في صينية مدهونة بالزيت.

سخني الفرن على درجة حرارة تبلغ 180 درجة مئوية

بعدها يمكنك وضع الصينية بداخل الفرن، وخلال 5 دقائق يمكنك الحصول على صينية جاهز بها أفضل بسكوت لذيذ

قدمي البسكوت بعد أن يبرد لأسرتك وبالهناء والشفاء، فهي آمن للغاية لأنه يحتوي على القليل من السعرات الحرارية، والأمر لم يستغرق منك اكثر من عشر دقائق، وعليك أن تعلمي أن هذا البسكوت الرائع يمكن نجاحه إذا وضعتي نشادر وأذابتها في نصف كوب من الحليب الدافئ وابتعدي عن أن يكون ساخن لأن هذا يفسد النشادر بدرجة كبيرة، ويجب ألا تعجنيه بكثرة لأن هذا يسبب التلف للبسكوت، ويجعله قوي لا يمكن هضمه.