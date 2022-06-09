نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة لعشاق البني الغزالي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون البني في البيت، يحب الكثير من السيدات تغير لون الشعر بين الحين وذلك للحصول على لون جذاب للشعر ومن اكثر الالوان التي يفضلها الكثير من السيدات, ولكن استخدام الصبغات الكميائية لها اثار ضارة على الشعر مثل التقصف والتساقط ويصبح الشعر اضعف ولا تستمر فترة طويلة في الشعر, ويمكن استبدال الصبغات الكيميائية بالصبغات الطبيعية لتغذية الشعر والحصول على لون الشعر المفضل دون التسبب في اي ضرر على الشعر, لذلك خلال هذا المقال سنقدم الطريقة الصحيحة لاستخدام المواد الطبيعية لصبغ الشعر باللون البني الجميل.

كيفية عمل صبغة طبيعية للشعر باللون البني

القهوة من المواد الطبيعية المفيدة جدًا للشعر فهي تعطي الشعر لون بني مميز للشعر, كما تقلل من معدل تساقط الشعر وتساعد في علاج مشاكل الشعر المختلفة مثل التساقط, وتحفز نمو بصيلات الشعر, وتدخل القهوة في عمل الكثير من الصبغات الخاصة بالشعر لذلك يمكن استخدامها بسهولة في تحضير صبغة طبيعية تكسب الشعر لون بني مميز, وذلك من خلال الخطوات التالية:-

يتم وضع معلقتان من القهوة على كوب ماء ويوضع الخليط على النار حتي يغلي, ويترك حني يبرد.

يوضع عليه معلتان من الفازلين الطبي, ومعلقة من خل التفاح, وتمزج كل المكونات معًا وتوضع على الشعر مع مراعاة تقسيم الشعر الي اجزاء

ويوضع الخليط بفرشاه من اجل التأكد من وصول الوصفة الي كل اجزاء الشعر, ويغطي الشعر ساعتين.

يتم غسل الشعر ويمكن استخدام هذه الوصفة مرة كل اسبوع للحصول على اللون البني بشكل قوي.

وصفة الشاي والفازلين لصبغ الشعر باللون البني

هذه الوصفة تعد من اقوي الوصفات الطبيعية التي تستخدم لصبغ الشعر بشكل طبيعي, ويمكن استخدامها بشكل متكرر دون القلق من التسبب في اي ضرر على الشعر, والوصفة عبارة عن معلقة شاي مضافة الي كوب ماء مغلي, ومضاف معهم ربع كوب زيت جوز هند, ويوضع الخليط في زجاجة بخاخ, ويرش منه على الشعر بشكل يومي لمدة ثلاثين دقيقة, ويشطف الشعر ومع الاستخدام سيصبح لون الشعر بني مميز, كما ان هذه الوصفة ترطب الشعر بشكل قوي.