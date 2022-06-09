وصفات مختلفة لعمل صدور الدجاج المخلية وتتبيلة فيليه دجاج المشوي والمقلي بأسهل الخطوات

وصفات جديدة ومختلفة لعمل فيليه دجاج المقلي والمشوي وتتبيل صدور الدجاج بالتوابل الخاصة سنتعرف علي خطوات عمل وصفات جديدة ومختلفة لعمل فيلية الدجاج بألذ التوابل والمغذية سهلة وبسيطة التحضير في المنزل، تستخدم فيليه الدجاج لتحضير العديد من الوصفات المختلفة واللذيذة التي يحبها كثير من الناس، ويمكن طهيها في أماكن عديدة ومختلفة على الطريقة، يمكنك أيضًا تتبيله بمجموعة متنوعة من التوابل اعتمادًا على المكونات التي لديك في المنزل، تعتبر صدور الدجاج المخلية دائمًا الطبق الرئيسي على الطاولة لأن الكثير من الناس يحبون تناولها.

فيليه دجاج

هناك العديد من الوصفات المختلفة لعمل وتتبيل صدور دجاج الخالية من العظم الذي يسمى بالفيلية، والتي يمكننا إما قليها أو خبزها في الفرن ولكن أولاً سننظر في المكونات اللازمة لتحضيرها على النحو التالي:

ثلاث قطع من صدور الدجاج المخلية

كوب من الدقيق الأبيض

بيضتين كبار الحجم

1 ملعقة صغيرة صلصة الصويا والبهارات المشكلة

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقتين صغيرتين من الملح والفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف و 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

فيلية دجاج مقلي

بعد تحديد المكونات الضرورية وإدخالها سنعرف الآن كيفية التحضير باتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء كبير أو متوسط ​​ونضيف صلصة الصويا والثوم المفروم والملح والفلفل.

كما أضفنا زيت الزيتون وخلطة البهارات والزعتر، ثم قلّبنا المكونات و خلطناها جيّداً.

ثم نضيف قطع الدجاج إلى الخليط السابق، ونقلب جيداً، وتوضع في الثلاجة لتبرد لمدة ساعة.

نأخذ وعاءً آخر ونضع فيه البيض وعصير الليمون ونخلطهما معًا ثم نأخذ وعاء آخر ونضع الطحين فيه.

نحضر الدجاج ونغمسها في البيض ثم في الدقيق ثم نقليها بالزيت حتى تنضج ونقدمها ساخنة.

تتبيلة فيليه دجاج مشوي

سنتعرف على وصفة بسيطة وسهلة للتتبيل وصنع شرائح من الفيليه بهذه الخطوات البسيطة وهي: