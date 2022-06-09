طريقة عمل دنش الأفران الهش بمذاقات مختلفة شهية وبطعم مثل الجاهز

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دنش الأفران يعد من الحلويات الخفيفة، ويعد من أشهي المعجنات اللذيذة، وأول من قامت بأعداده هي دولة الدنمارك، وقد قامت محلات الحلويات بتحضيره بصفه يومية حيث كانت تلاقي أقبال عليها من الجميع وخاصاً الطلاب يبتعونها عند ذهابهم للمدرسة، ويمكنك أعدادها بطعوم وحشوات مختلفة، سنخبرك بالطريقة التي تعدها المخابز والأفراح في تحضيرها وبنفس الطعم الشهي.
طريقة عمل دنش الأفران بمذاق مختلفة شهية وبطعم الجاهز
يمكنك تحضيره بالمربي التي تفضليها أنتي وعائلتك، أو العسل الأبيض أو البيف باستري، السكر البودر، وفي الوقت الحالي عندما أنتشر تحضيره بجميع البلاد قاموا بتقديمه كنوع المعجنات المالحة ولكن أساسه حلو، يمكن أضافة حبة البركة، أو جبنه شيدر أو رومي مبشورة، أو الزعتر، السمسم، حضريها بالمذاق الذي تفضلية وأبهري عائلتك.
طريقة عمل دنش الأفران
المقادير
- كيلودقيق حلويات.
- ربع كوب زيت نباتي.
- كوب وربع ماء دافئ للعجن.
- كوب وربع حليب دافئ.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقان كبيرة سكر.
- ملعقتان كبيرة خل أبيض.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
للتوريق
- 350 زبده لينه بدرجة حرارة الغرفة.
- ثلاث ملاعق صغيرة دقيق.
مكونات دهان الوجه
- ملعقتان كبيرة من الحليب السائل.
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- ربع ملعقة صغيرة نسكافية سادة.
الحشوة والتزين
- جبنه رمي مبشور.
- حبه البركة.
- سمسم محمص.
- سكر بودر.
- أي نوع مربي تفضليه.
طريقة التحضير
- أنخلي الدقيق عده مرات قبل وضعه بالعجان، ضيفي المكونات الجافة إلى الدقيق، قومي بتقلبيهم جيداً.
- صبي الحليب والماء والخل وأتركي العجان لمدة عشرة دقائق مستمرة في الخفق حتي نحصل على عجينة مطاطية.
- رشي سطح المطبخ بالدقيق وضعي العجينة وأفرديها وقلبيها باليد لمده دقيقتان، أقسمي العجين إلى نصفين.
- أفرديها بالنشابة على شكل مسطيل وتركها بسمك رفيع، ضعي الدقيق على الزبدة اللينة وقلبيهم.
- ثمة وزعي الزبدة على العجين بالكامل، نقوم بتحديد العجين بالسكين إلى المنتصف ثم نقطع من الأتجاه الأخر.
- نقوم بطي الأطراف على شكل مربع، ثم نضعها على القطعه الأخري ونلفها ونلم جميع الأطراف الأخيره.
- نضعها بالثلاجة لمدة نصف ساعة حتي تتماسك الزبده، نضعها في فرن مسبق التشغيل على درجة حرارة 120 ْ.
- ندوب النسكافية بالحليب جيداً ونضع البيضة ونستمر بالخفق، ثم ندهن وجه جميع المعجنات.
- أتركيع بالفرن لمده نصف ساعه مع مراقبته وعندما ينضج ضعي على وجه السكر البودر ونغ من المربي الذي تفضلية.
- أفردي النصف الأخر من العجين بالنشابة على شكل مستطيل رفيع وقومي بدهن السطح بالزبده ثم ضيفي الجبن الرومي المبشور.
- لفي العجين على شكل مستطيل ثم قومي بقطع العجين بقطع متساوية، أدهني الصاج بالزيت قبل رص العجين.
- أدهني وجه العجين ثم رشي حبة البركة والسمسم وضعي الصاج بنفس درجة الحرارة وعدما ينضج أتركيه يبرد.
- ضعيه بعلبة محكمة الغلق حتي يحتفظ بهشاشته.
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