وصفات جديدة لعمل دجاج كرسبي مقرمش في المنزل مثل مطعم KFC بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل دجاج كرسبي مقرمش في البيت بأسهل وابسط المكونات، يعتبر الدجاج المقرمش من أكثر الوصفات المفضلة لدى الكثيرون وخاصة الأطفال والشباب، وتعد طريقة عمل دجاج كريسبي في هذا الصدد من أكثر الطرق المطلوبة لكل ربة بيت تريد صنع وجبات المطاعم في داخل المنازل حرصا على سلامة أفراد أسرتها، حيث يمكنك صنع هذه الوجبة التي يمكن تقديمها مع شرائح البطاطس المحمر ومزيد من الكاتشب والمايونيز من أجل إعداد أجمل الوجبات السريعة.

طريقة عمل دجاج كريسبي سوري

تتشابه طريقة صنع الدجاج الكريسبي السوري مع غيرها من طرق اعداد هذه الوجبة السريعة التي يشتهيها الكبار والصغار في المطاعم من حيث التتبيل، ولكن تختلف هذه الطريقة في إعطاء أولويه للشطه او الفلفل الحار في الدجاج السوري عن غيرها من التوابل التي تتمثل في الملح والكمون والثوم المهروس، وذلك من اجل اكتساب الطعم الحار والنكهة التي يتميز بها الأكل السوري بوجه عام.

كرسبي الدجاج المقرمش

في صدد الحصول على عدد دجاجة واحدة للحصول علي طعم الكريسبي المقرمش يرجي اتباع الآتي من الخطوات وهي:

تقطع الدجاجة الى عدد 4 من الأقسام او بعدد أفراد الأسرة.

نضع على الدجاج المقطع والمغسول جيدا ربع كوب من عصير الليمون “الحامض”.

ثم نحضر عدد بصلة واحدة ونقوم ببشرها على الدجاج والليمون.

يتبل المقدار السابق بالملح والفلفل الأسود بكميات تتناسب مع رغبة الأسرة.

ثم يوضع التتبيل لمدة ساعتين على الأقل قبل التحمير في الثلاجة.

يخرج الدجاج من الثلاجة ونقوم بغمسه في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط الناعم ويحمر الدجاج في زيت ساخن.

طريقة عمل الكرسبي KFC

يمكنك استخدام ربع كيلو من صدور الدجاج وربع كوب من الكورن فليكس الحصول على دجاج كريسبي بنكهة المطاعم.

يتبل صدور الدجاج المخلي من العظم بعدد 2 من فصوص الثوم المهروس.

ثم يوضع على الدجاج كميات مناسبة من توابل الملح والكمون والكسبرة والفلفل الأسود.

يوضع الخليط في الثلاجة ويفضل أن يكون لمدة ليلة كاملة كي يتشرب الدجاج التتبيل.

نقوم قم بغمس الصدور واحدة تلو الأخري بالدقيق ثم بالبيض.

بعد ذلك يكسر الكورن فليكس حتى يتحول الى بودر ويضاف الى كمية البقسماط.

يغمس الدجاج في الكورن فليكس قبل التحمير مباشرة.

طريقة كريسبي دجاج بدون بيض

يمكنك الاستغناء عن بيض التحمير في الدجاج والاكتفاء بمقدار من الدقيق او الطحين مخلوط بمقدار من النشا عند تحمير كمية الدجاج المتبل بالملح والفلفل الأسود وقليل من بودر الثوم، مع الحرص في هذا الصدد على وضع كمية الدجاج في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التحمير، وذلك لعدم تساقط الدقيق في الزيت عند التحمير ومن اجل الحصول على التماسك المطلوب للدجاج.