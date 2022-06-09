نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري وصفة الشبه والنشا مذهلة في شد ترهلات الجسم وتجاعيد البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر وصفة الشبه والنشا ، من أقوي الوصفات الطبيعية التي تعمل علي إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة، ويعاني الكثير من الناس من مشكلة التجاعيد والترهلات خصوصاً بعد الحمل والولادة، وهي علامات مزعجة وليس مرغوب بها تسبب الشعور بالإحراج والانزعاج للشخص نفسه، تساعد الوصفات الطبيعية علي التخلص من المشاكل الجلدية بدون ضرر، لذلك ننصح أي سيدة أو فتاة بتجربة هذه الوصفة السحرية لأنها بسيطة وطبيعية وغير مكلفة ولا تحتاج إلي وقت أو مجهود عند إعدادها، تعطي البشرة نضارة وحيوية ونعومة وترطيب، لأن هذه المكونات تعمل علي تفتيح البشرة 4 درجات وتجعلها بيضاء مثل الثلج وخالية من أي عيوب، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل وصفة الشبه والنشا لشد ترهلات الجسم وتجاعيد البشرة في المنزل.

مكونات عمل وصفة الشبه والنشا

هيا بنا نتعرف علي مكونات هذه الوصفة السحرية للجسم وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من الشبه الناعمة.

نصف معلقة من زيت الزيتون.

معلقة صغيرة من النشا.

ربع كوب من الماء.

فوطة مبللة نظيفة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير وصفة الشبه والنشا السحرية للجسم وهي كما يلي:-

نحضر طبق صغير الحجم، ونضع به الشبه والنشا وزيت الزيتون, ثم نضيف الماء ويتم المزج جيداً، حتي نحصل علي خليط متجانس.

طريقة الاستعمال

هيا بنا نتعرف علي خطوات تطبيق الخليط وهي كالتالي:-

نقوم بوضع الخليط السابق علي منطقة الترهلات، ونتركه إلي أن يجف تماماً.

ثم نقوم بإزالته بفوطة مبللة، أو بالماء الدافئ.

بعد ذلك عند مرور 30 دقيقة، مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع أو ثلاثة.

فوائد الشبه للجسم والبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لها وهي كالاتي:-

تساعد علي إخفاء التجاعيد وعلامات التقدم في السن. تعمل علي التخلص من الهالات السوداء في البشرة. تعالج البشرة وتحميها من البثور وحب الشباب. تساعد في التخلص من رائحة العرق المزعجة. تعمل علي إخفاء لدغات الحشرات المزعجة. تساعد في تبييض وتفتيح لون البشرة. تعمل علي تهدئة البشرة ووقيتها من البكتيريا. تزيد من مرونة الجلد والبشرة. تزيل الترهلات الناتجة عن الحمل والولادة.

فوائد النشا للبشرة

تحتوي علي فوائد عديدة جداً سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-