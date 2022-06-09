نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشوفان بالمكسرات الصحية فى المنزل بكل سهولة في المقال التالي

تعد كيكة الشوفان بالمكسرات من أنواع الكيكات الصحية، والتى تصلح للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية معينة كالريجيم، حيث انها تتكون من خليك من دقيق شوفان ودقيق اسمر وكذلك المكسرات المفيدة والمغذية، كما يستخدم بها اللبن خالى الدسم حتى لا تكون دسمة ولا تصلح للرجيم، وكذلك تعد من الكيكات التى تمد الجسم بالطاقة والنشاط بما تحتوى عليه من مكونات مليئة بالفيتامينات والمعادن والبروتين، لذا سوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كيكة الشوفان بالمكسرات الصحية فى المنزل بالتفصيل. مكونات كيكة الشوفان بالمكسرات تحتوي كيكة الشوفان بالمكسرات على مكونات صحية ومفيدة جداً للجسم وهى كالتالي: ٢١/٢ كوب من دقيق الشوفان.

٣ ملعقة كبيرة من الطحينة.

١/٢ كوب من الدقيق الأسمر.

٢ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

١١/٣ كوب من اللبن خالي الدسم.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

٢ ثمرة من الموز مهروسة مع عصرة ١/٢ ليمونة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

١/٢ كوب من العسل الأسود.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشة من الملح.

المكسرات ( تين مجفف مقطع_ جوز مكسر _ زبيب _ مشمش مجفف مقطع _ شوكولاتة غامقة مقطعة_ أو أى نوع مكسرات عندك حسب الرغبة). طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كيكة الشوفان بالمكسرات سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: فى وعاء كبير نضع دقيق الشوفان والدقيق الأسمر ونضيف عليهم باقى المكونات الجافة من الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا والقرفة. ثم نضيف عليهم المكسرات من التين والمشمش والجوز والزبيب او أى نوع مكسرات بتحبيه وموجود عندك. بعد ذلك نقلبهم مع بعض كويس حتى يختلطوا تماماً. فى وعاء آخر نقوم بمزج المكونات السائلة مع بعض من اللبن خالى الدسم والموز المهروس مع عصير الليمون والطحين والعسل الأسود والفانيليا السائلة ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نقوم بإضافة خليط المكونات السائلة على الجافة ونمزجهم مع بعض كويس حتى يختلطوا تماماً ونتركهم لمدة ١/٤ ساعة. هذه الكمية يتم تقسيمها على قالبين وذلك حتى يصبح سمكها مش عالي وتكون سميكة ومكتومة. نسكب الخليط فى القالبين بالتساوي ثم ندخلهم الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ دقيقة. ثم نختبر نضجها بعود خشبي حيث يخرج العود بدون وجود عجين به. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقطعها ونضعها فى أطباق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الشوفان بالمكسرات الصحية فى المنزل بكل سهولة - ثقفني

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