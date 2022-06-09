نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مربي المشمش بكل أسرارها مع خبرة سنين مفيش ألذ ولا اروع من كده اتحداكي هتعمليها حالا في المقال التالي
يعشق الجميع منا المربى بجميع أنواعها فهناك مربى الفراولة، التين، الجزر، المشمش وتتميز مربى المشمش بأنها أشهى أنواع المربى إلى جانب أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن وتحرص ربات المنازل دائما على عمل المربى في المنزل وذلك لعدم شراء المربى من السوبر ماركت لأنها تحتوي على مواد حافظة تضر بصحتنا كثيرا، وتعمل ربة المنزل على شراء المشمش في الموسم الخاص به بكميات كبيرة وذلك حتى تقوم بعمل مربى المشمش وذلك لطعمها الجميل والشهي وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة مربى المشمش
نجد أن المربى تتكون من مكونات سهلة وبسيطة، ويكون المشمش أساسي في مكوناتها ويكون مغذي جدا ويحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات وتتوفر مكوناتها في كل منزل ولا تحتاج إلى مكونات معقدة وسوف نوضح هذه المكونات من خلال النقاط التالية..
- كيلو مشمش.
- نصف كوب سكر.
- ماء للنقع.
- عصير ليمون.
طريقة تحضير مربى المشمش
عندما نقوم بتحضير الوصفة نجد أن خطوات التحضير سهلة جدا ويمكن من خلالها نحصل على المربى بكل سهولة وسوف نتعرف على خطوات تحضير المربى من خلال النقاط التالية.
- نحضر المشمش من السوف ويجب أن يكون طازج وجيد.
- ثم نقوم بعد ذلك بقسمه إلى نصفين والتخلص من البذرة الموجودة في المنتصف.
- و نقوم بعد ذلك بنقع المشمش لمدة ساعتين متتالين.
- نأخذ المشمش بالماء المنقوع به ونضعه علىالنار مع السكر.
- نترك المشمش يغلي ونتخلص من الرغوة التي تظهر أمامنا.
- وعندما نتخلص من الرغوة بشكل نهائي نقوم بعصر الليمون عليه.
- ونترك المشمش يغلي حتى تتبخر جميع المياه التي به.
- وسوف نلاحظ بتكون خليط سميك ويكون على شكل المربى.
- نحضر برطمانات ونقوم بتعبئة المربى بعد أن تبرد تماما.
- نستمتع بتناولها في الفطار والعشاء بأشهى أنواع المربى.
تكون تلك المربى مفيدة جدا لصحتنا ومليئة بكثير من العناصر المغذية.
- تلك الطريقة توفر لنا عمل المربى المنزلية بدلا من شرائها من الأسواق وتكون غير صحية وتحتوي على
فوايد المشمش
- يعمل على مد الجسم بنسبة المياه التي تحتاج إليها.
- يحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات المهمة للجسم.
- المشمش له فوائد كثيرة يعتبر من الفواكه الجيدة التي تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ما يحمي من الإصابة بالإمساك، حيث إنه يعيد توازن السوائل
- في الجسم، ما يساعد على عمل الأمعاء بشكل أفضل كما أنه يساهم بشكل كبير تخسيس الوزن بشكل كبير والقضاء على الكرش بكل فاعلية يمكن الت
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