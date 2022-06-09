طريقة عمل طاجن مكرونة اللازانيا باللحمة المفرومة من أطباق المطبخ الإيطالي

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طاجن المكرونة اللازانيا يعد من أطيب الأطباق في المطبخ الإيطالي يعشقها الكثير حول العالم يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة كما يمكن تقديمها في العديد من المناسبات العائلية والعزومات في رمضان وأيضا من الوصفات سريعة التحضير أذن نوضح لكم في السطور التالية طريقة عمل طاجن اللازانيا باللحمة المفرومة بالطريقة المختلفة شهية ولذيذة. مكونات طاجن المكرونة اللازانيا باللحمة المفرومة باكيت مكرونة لازانيا. مكونات اللحم: نصف كيلو لحمة مفرومة (500 جرام).

2 ملعقة كبيرة طعام زيت.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

عدد 2 فص ثوم مفروم.

مقدار 1 ملعقة صغيرة اوريجانو مجفف.

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

2 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة ريحان اخضر مفروم. مقادير البشاميل: عدد 6 ملاعق كبيرة زبدة.

نصف كوب دقيق ابيض.

6 كوب لبن كبير.

1 كوب جبنه موزاريلا مبروش.

ربع كوب كبير جبنه برمزان مبروش.

1 كوب جبن شيدر مبروش. طريقة التحضير: أولا تحضير اللحمة نضع على النار وعاء به زيت ونتركه حتى يسخن على نار متوسطة ثم نضيف اللحم المفروم للزيت. ونقلب باستخدام ملعقة خشبية إلى أن يجف ماء اللحم ويصبح لونه بني ثم نضيف البصل المفروم والثوم المفروم والاوريجانو المجفف والفلفل الأسود والملح ونقلب جميع المكونات حتى يذبل البصل. نسكب الماء على المكونات السابقة ونعود للتقليب ونغطي الأناء ونتركه على نار لمدة خمس دقائق. طريقة تحضير البشاميل: نأتي بوعاء على نار متوسطة الحرارة نضع الزبدة والدقيق و بملعقة خشبية نقلب الدقيق باستمرار حتى يتحمص لونه. ثم نضيف الحليب ونستمر بالتقليب بمضرب شبكي يدوي حتى يغلي ويتكون البشاميل بقوام خفيف. نجهز صينية أو طاجن لعمل اللازانيا نوزع في القاع البشاميل نوزع المكرونه اللازانيا حتى تغطي البشاميل على الوجه. ثم نضع طبقة من البشاميل وبعد نقوم برش طبقة من اللحم المفروم و الجبن البرميزان والموزاريلا والشيدر. ثم نضع طبقة اخرى من المكرونه اللازانيا مرة اخرى ثم نضع في النهاية طبقة من البشاميل وننثر على الوجه بعضهم من الجبن. نضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي. ونسحب طاجن اللازانيا من الفرن ويترك حتى يبرد قليلا ونقدمه مباشرة. تعليمات هامة لنجاح طاجن مكرونة اللازانيا قبل البدء في التحضير يجب دهن الصينية أو الطاجن بالزبدة أو البشاميل قبل وضع المكونات حتى لا تلتصق في القاع.

نترك طاجن اللازانيا فترة قبل إدخاله الفرن حتى يتشرب من باقي نكهات المكونات. عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن مكرونة اللازانيا باللحمة المفرومة من أطباق المطبخ الإيطالي - ثقفني

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