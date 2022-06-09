اصنعي كباب الدجاج المدخن بالمنزل ألذ الأكلات المناسبة للأعياد والعزومات

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كباب الدجاج المدخن ، من ألذ وأشهي الأكلات التي تقدم على السفرة رائع جداً ولذيذ ويعتبر من الأكلات الاقتصادية، التي تقدم في العزائم والعديد من المناسبات الأخرى، يمتاز بطعم رائع يتم تحضيره من مكونات بسيطة جداً، فهو عبارة عن صدور الدجاج المفرومة وبعض من المكونات الأخرى التي تعتمد على البهارات والمكونات البسيطة التي تعطى له نكهة رائعة جداً، يتم تحضيره داخل الفرن بدون الحاجة إلي شواية أو غيرها بطريقة سهلة جداً وسريعة وغير مكلفة، فيعتبر الدجاج من أنواع اللحوم التي تمتاز بسعر بسيط وفي متناول الجميع، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كباب الدجاج المدخن بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة.
مكونات عمل كباب الدجاج المدخن
يتم تحضير الكباب من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ
- كيلو من صدور الدجاج.
- 200 جرام من اللية الضاني.
- حبة كبيرة من البصل.
- قرن من الفلفل الرومي الأحمر.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- حزمة صغيرة من البقدونس المفروم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الزعتر والبهارات السبعة.
- 3 ملاعق كبيرة من البقسماط.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 1 ملعقة من العسل الأبيض.
طريقة التحضير
يتم تحضير كباب الدجاج المدخن بطريقة سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ
- في الكبة الكهربائية نقوم بفرم البصل والفلفل الأحمر حتي يصبح الخليط ناعم جداً، ثم نقوم بتصفية الخليط لكي نتخلص من الماء( نحتفظ بالماء المصفى لكي يستخدم لدهن الكباب).
- ثم نقوم بفرم قطع صدور الفراخ مع اللية حتي تصبح ناعمة في الكبة الكهربائية أو الخلاط، ثم نضيف إليها البقدونس ونخلط المكونات حتي تتجانس.
- في وعاء كبير نضيف خليط البصل والفلفل الأحمر المصفى من الماء ثم نضيف إليه الثوم المفروم.
- ثم نضيف البهارات الملح والفلفل الأسود والبابريكا والبهارات السبعة والزعتر، ثم نضيف البيكنج بودر والبقسماط ثم نقلب المكونات جيداً.
- يضاف خليط البقدونس والدجاج المفروم إلي المكونات السابقة، ثم نضيف العسل ونعجن المكونات جيدًا حتي تصبح كالعجينة المتماسكة.
طريقة التشكيل
- نقوم بتشكيل الكباب على شكل أصابع حوال الأعواد الخشبية ثم ترص داخل طبق كبير.
- ثم نجهز صينية من الألومنيوم نضيف بها ورق من الفويل في قاع الصينية ثم نضع قطع من الفحم في الصينية.
- نضع فوق الصينية شبكة من شبك الفرن، ثم نرص أصابع الكباب على الشبكة.
- ثم نجهز خليط الدهن نحضر خليط ماء البصل والفلفل السابق، ونضيف إليه ملعقة كبيرة من الزيت ورشة من الملح ونمزج المكونات جيداً.
- ندهن الكباب باستخدام فرشاة حتي نغطى الوجه بالخليط.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخناً مسبقاً على درجة حرارة عالية من أعلى وأسفل ونتركه، حتي يأخذ اللون الذهبي المحمر.
- نخرجه من الفرن ويقدم بالهنا والشفا.
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