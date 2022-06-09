وصفة باذنجان في الفرن بأسهل وأسرع طريقة صحية وشهية وبمذاق لذيذ ومميز

وصفة باذنجان في الفرن ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ والشهي الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاً، كما يمكنكم تجربة فتة الباذنجان باللحم المفروم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة باذنجان في الفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وصفة باذنجان في الفرن

تتكون وصفة باذنجان في الفرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حبة باذنجان كبير الحجم.

2 فص ثوم مهروس.

ملح.

زيت الزيتون.

أوريجانو.

حبة بصلة حمراء مفرومة ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة بقسماط.

125 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وصفة باذنجان في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهب كالآتي:

نحضر الباذنجان، ثم نزيل قمع الرأس.

ثم نقطع الباذنجان شرائح.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه كوب إلا ربع تقريبا من زيت الزيتون وملح وأوريجانو والثوم المهروس، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نرص شرائح الباذنجان في الصينية.

ثم ندهن شرائح الباذنجان من الجهتين بخليط زيت الزيتون.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها القليل من زيت الزيتون والبصل المفروم ناعم والملح ونقلب من وقت لآخر قليلا.

ثم نضيف الفلفل الأحمر المفروم ناعم ونقلبهم، ثم نغطي المقلاة ونتركها لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك نرفع المقلاة من على النار ونضع الفلفل الأحمر والبصل في وعاء آخر ونضيف إليهم الجبنة الموزاريلا المبشورة والبقسماط، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نخرج الصينية الباذنجان من الفرن بعد نضجه.

ثم نوزع فوق كل شريحة مقدار من الحشوة.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 15 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن.

ثم نقدم وصفة باذنجان في الفرن في طبق التقديم مع خبز الطاسة والسلطات.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل سلطة الطحينة

المكونات

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

نصف كوب من الطحينة.

علبة زبادي.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

عصير ليمونة.

كمون مطحون.

فلفل أسود.

٢ ملعقة كبيرة من الخل.

ملح.

ماء حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الطحينة والزبادي والخل وعصير الليمون والثوم المهروس والبقدونس المفروم ناعم والكمون والملح والشطة والماء، ثم نخلطهم جيدا. ثم نقدم سلطة الطحينة مع وصفة باذنجان في الفرن. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الطحينة

المكونات

كوب من السمسم المحمص.

مقدار كوب من الزيت.

كوب من السمسم الأبيض.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السمسم الأبيض والسمسم المحمص، ثم نخلطهم جيداً. ثم نضع السمسم في مطحنة الخلاط ونطحنه ناعم. ثم نسكب السمسم المطحون في وعاء. بعد ذلك نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه نصف كوب من الزيت، ثم نخلطه في الخلاط. ثم نضيف إليه السمسم المطحون ونخلط جيداً مع إضافة الكمية المتبقية من الزيت بالتدريج ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط. ثم نسكب الطحينة في برطمان محكم الغلق، وبذلك تكون الطحينة جاهزة للاستخدام. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل السلطة الخضراء

المكونات

طماطم مفروم ناعم.

خس مفروم ناعم.

كمون مطحون.

خيار مفروم ناعم.

بقدونس مفروم ناعم.

القليل من الزيت النباتي.

ملح.

القليل من الخل.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الطماطم والجزر والخيار والبقدونس والخس والخل والزيت والملح والكمون المطحون، ثم نخلطهم جيدا. ثم نقدم السلطة الخضراء في طبق التقديم مع وصفة باذنجان في الفرن. وبالهنا والشفا.

فوائد زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على فوائد عديدة وهامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: